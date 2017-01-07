07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste

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679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 60 Emniyet mensubu görevine iade edildi.
KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste
KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste

Göreve aide edilen emniyet görevlileri arasında 46, birinci sınıf emniyet müdürü; 6, ikinci sınıf emniyet müdürü; 3, üçüncü sınıf emniyet müdürü; 2, dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir başkomiser ve bir polis yer aldı.

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