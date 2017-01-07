KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste

Göreve aide edilen emniyet görevlileri arasında 46, birinci sınıf emniyet müdürü; 6, ikinci sınıf emniyet müdürü; 3, üçüncü sınıf emniyet müdürü; 2, dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir başkomiser ve bir polis yer aldı.
07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
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