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Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı yendi

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Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı yendi
Sarı lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını mağlup etti.
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı yendi Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı yendi Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı yendi

Sarı-lacivertliler, 10. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 12. mağlubiyetini aldı.

İlk dakikada her iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Sonraki bölümde çekişme yaşanırken 5. dakika 7-7 beraberlikle geçildi. 6. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla 9-7 öne geçen Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle 7. dakikada farkı 5 sayıya (14-9) çıkardı. Kalnietis'in basketiyle 9. dakikada 16-16 beraberliği sağlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk çeyreği de 19-18 üstün geçti.

Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Nunnally ve Sloukas'ın kritik üç sayılık basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Fenerbahçe, 8. dakikada farkı 5 sayıya yükseltti (37-32). Periyodun son bölümünde savunmada daha etkili oynayan ve İtalyan ekibinin sayı bulmasını engelleyen sarı-lacivertliler, son saniyede Kalnietis'in üç sayılık basketini engelleyemese de soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan EA7 Emporio Armani Milan, 7-0'lık serinin ardından üstünlüğü ele geçirdi ve 23. dakikada skoru 50-44 yaptı. Udoh ve Datome'nin sayılarıyla toparlanan ve farkı azaltan Fenerbahçe, Datome'nin üçlüğüyle 28. dakikada skoru 56-56 yaptı ve Udoh'un pota altından bulduğu sayıyla yeniden öne geçti (58-56). İtalyan ekibinin hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendirmeyi başaran Fenerbahçe, çeyreğin son dakikalarında savunma direncini arttırıp mücadelenin bu bölümünü 63-58 galip tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf EA7 Emporio Armani Milan oldu. İlk sayısını Hickman'ın üçlüğüyle elde eden İtalya temsilcisi, 35. dakikada skoru 71-71'e getirdi. Kısa sürede 5 sayı üreterek yeniden öne geçen Fenerbahçe, son dakikasına 1 sayı önde girdiği mücadeleyi 86-79 kazandı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Bogdan Bogdanovic, uzun bir aradan sonra EA7 Emporio Armani Milan maçıyla sahalara döndü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı dövizleri göstererek, uzun süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe: 86 - EA7 Emporio Armani Milan: 79

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya) 

Fenerbahçe: Ali Muhammed 11, Bogdanovic, Kalinic 10, Datome 17, Udoh 18, Sloukas 8, Nunnally 19, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 1, Antic

EA7 Emporio Armani Milan: Abass, Kalnietis 20, Dragic 3, Raduljica 12, Macvan 6, Mclean 12, Fontecchio 4, Cinciarini 2, Simon 5, Hickman 15

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-58

5 faulle çıkan: 39.58 Simon (EA7 Emporio Armani Milan)

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