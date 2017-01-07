Günlerdir beklenen kar İstanbullulara zor anlar yaşattı

Günlerdir beklenen kar İstanbul ve çevresinde etkili oluyor. Kar yağışı gece boyunca etkili olurken sıcaklık da -4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışının öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırması ve geceye kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 11 TIR kaydı, yolda kalanlara belediye mobil büfe gönderdi. 100’e yakın kaza meydana geldi. 395 uçak seferi iptal edildi.

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.



Kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığı, kıyı ve iç kesimlerde 10 santime, yükseklerde ise 25 santime ulaştı. Kar yağışı halen etkisini sürdürürken, sıcaklık da -4 dereceye kadar indi.



Bazı bölgelerde yağış kar fırtınası şeklinde sürüyor AKOM, kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu açıkladı.



HİSSEDİLEN SICAKLIK -20

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini azaltacak ve rüzgarın hızı da düşecek ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz en fazla -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -20.

11 TIR kaydı

TEM Otoyolu’nun Büyükçekmece ile Çatalca arasındaki bölümünde kar yağışı ve rüzgarın da etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır trafik yoğunluğu oluşturdu. Karayolları ile İstanbul Belediyesi ekipleri bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştı ve tırları kurtarmaya çalıştı. Trafikte mahsur kalanlar için İstanbul Belediyesi 7 mobil büfe gönderdi.

Pazartesiye kadar kar var

Kar başladıktan sonraki 4 saatte 100’e yakın hasarlı kaza meydana geldi. Yağışın 30 cm kar örtüsü bırakacağı tahmin edilen İstanbul’da, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında iç ve dış hatlarda dün toplam 395 uçuş iptal edildi. Meteoroloji açıklamasına göre İstanbul’da kar yağışı bugün pazar ve pazartesi günü aralıklarla sürecek.

Bakan da uyardı

Sıcaklık ise eksi 2 ila eksi 5 derece arasında olacak. Yetkililer don olayına karşı dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirler arasında Balıkesir, Bursa ve Çanakkale de bulunuyor. Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu’ndan da buzlanma, don, çatı çökmelerine karşın uyarılar geldi. Eroğlu, ocak ayında havaların soğuk olacağını söyledi. Ankara için de kar uyarısı yapıldı.

Ulaşımda düzenleme

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli’nin 23.00’e kadar hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul’a bağlı raylı sistemlerin 06.00’ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00’e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.

Trakya’da 63 köy yolu kapandı

Edirne’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Havsa, İpsala, Keşan, Uzunköprü ilçelerine bağlı 63 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kırklareli’de kar kalınlığı Demirköy’de 40, Kofçaz’da 25, Vize’de 15, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 15 santimetre olarak ölçüldü. Tekirdağ-İstanbul, Hayrabolu, Malkara ve Muratlı karayollarında polis zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.