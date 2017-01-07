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Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter

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Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter
Türkiye ve Rusya, Suriye'deki ateşkesin devamı için her türlü tedbiri alıyor. İlk hedef, Kazakistan’da yapılacak zirve öncesinde çatışmasızlık ortamının sürmesini sağlamak.
Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter

Suriye'deki ateşkesin sağlanmasında büyük rol oynayan Türkiye ve Rusya, ateşkesi korumak için de her türlü tedbiri alıyor. Suriye'deki silahlı grupların Astana'da yapacağı müzakereler öncesinde çatışmazsızlık ortamının devamı hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ateşkes anlaşmasını onaylarken, garantör ülke olarak Türkiye ve Rusya 5 kritik noktada ateşkesi korumaya çalışacak.

DIŞLANACAK

Türkiye ve Rusya, anlaşmayı ihlal eden kim olursa olsun, o grubun beraber hareket ettiği diğer gruplar tarafından dışlanması için çaba gösterecek.

MASADA OLMAYACAK

Ateşkesi ihlal eden grup, hiçbir şekilde Suriye ile ilgili toplantılarda yer alamayacak. Suriye içinde de zaman zaman çatışan grupların temsilcileri bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Ateşkesi ihlal eden hem Suriye içindeki hem de Astana gibi daha sonra gerçekleşebilecek toplantılara katılamayacak.

İTİBARLARI ZEDELENECEK

Ateşkesi ihlal eden grupla temasta olunmaması ve itibar edilmemesi için diğer gruplar uyarılarak, anlaşmaya karşı hareket edenlerin denklem dışı kalması sağlanacak. Bu gruba verilen desteklerin kesilmesi için çalışılacak.

YAPTIRIMDAN KAÇINILMAYACAK

Kaynaklar, sahada ateşkesin ihlal edilmesinin aynı zamanda garantör devletlerin itibarını da zedeleyeceğine dikkat çekiyor. Türkiye ve Rusya, bu anlayıştan hareket ederek, ateşkesi ihlal eden gruba karşı yaptırım uygulayacak. O grubun yalnızlaştırılması, dışlanması ve toplantılardan men edilmesinin dışında ayrıca nelerin yapılabileceği de Ankara-Moskova hattında belirlenmeye çalışılıyor.

ANLIK BİLGİ PAYLAŞILACAK

Sahada nelerin olduğu, ateşkese uyulup uyulmadığı, anlık gelişmelere karşı alınacak anlık tedbirler gibi konular iki başkent arasında paylaşılıyor. Ancak bu bilgi paylaşımı daha da geliştirilerek, ateşkesi hangi grubun ihlal ettiği, kimin ateşkesi bozacak şekilde hareket ettiğine dair bilgiler de, karşılıklı olarak paylaşılacak. Hızlı bilgi paylaşımıyla garantör ülke olarak sahada yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı tedbir alınmaya çalışılacak.

RUSYA GÜÇLERİNİ AZALTIYOR

Rusya'nın Suriye'deki askeri güçlerini azaltma kararı aldığı ve bu kapsamda Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağı bildirildi. Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını açıkladı. Gerasimov, bu kapsamda ilk olarak Amiral Kuznetsov uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin bölgeden ayrılacağını ifade etti. Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov, Amiral Kuznetsov gemisinin Suriye kıyılarında bulunduğu 2 ay süresince, bin 252 hedefe 420 uçuş gerçekleştirildiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlayan ateşkesin ardından Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını istemişti.

Sabah

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