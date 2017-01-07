AK Parti Cumhurbaşkanlığı sistemini 14 maddede anlatacak

AK Parti’de Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin referandum sürecindeki kampanyanın genel çerçevesi belirlendi.

AK Parti, detaylı bir çalışma sonucunda, Cumhurbaşkanlığı sisteminin referandum sürecinde yürütülecek kampanyanın temalarını belirledi. Tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere kampanyanın kodlarını ve işlenecek tezlerini açıkladı. Kampanya süresince, yapılan değişikliklerin neler getireceği şu 7 maddede anlatılacak:

- Siyasi istikrarı kalıcı hale getirmiş olacak ve kurumsal olarak güvence altına alacak. Mevcut sistemin zaaflarını aslında AK Parti ve Cumhurbaşkanı örtüyor.

- Yapılan reformlar daha hızlı ve etkin yürütme anlamına geliyor. İyi ve hızlı işleyen bir bürokratik mekanizma kurulacak.

- Vesayet yapıları kalıcı biçimde ortadan kalkmış olacak.

- Parlamento asli işlerine yoğunlaşmış olacak.

- Türkiye’de merkez siyaset güç kazanacak, marjinal siyaset güç kaybedecek. Anayasadeğişikliği siyasetteki kutuplaşmayı azaltıp, merkeze taşıyacak. Özellikle CHP’nin bu sistemde en fazla değişen parti olacağına, değişmeye çalışacağına inanıyoruz.

- Güçlü yürütmenin sadece ekonomide değil, terörle mücadelede de önemi ortaya çıkacak.

- Türkiye üzerindeki hesapları bozmak için iyi işleyen bir yönetim sistemimiz olmak

-zorunda.

7 MADDEDE NE YAPILMIYOR

- Devletin yapısı değişmiyor. Üniter yapının korunmasıyla ilgili en ufak bir tereddüt yok.

- Rejim değişmiyor. Rejimle, demokrasiyle hiç kimsenin problemi yok. Yönetim sistemleri arasında bir tercihte bulunuyoruz.

- Hiçbir şekilde diktatörlük söz konusu değil. Diktatörlüğün asıl kaynağı, vesayetçi bürokratik yapılanmalardır. Bunlar tasfiye ediliyor, milletin tercihleri öne çıkıyor.

- Bitimsiz iktidarlar dönemi kapanıyor. Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilebilecek.

- Bütün Anayasa değiştirilmiyor, sınırlı değişiklikler yapılıyor.

- Uzlaşmaya dayalı olmayan bir Anayasa yapılmıyor, uzlaşıyla yapılıyor.

- Son sözü nihayetinde halk söyleyecek, bir dayatma söz konusu değil. Herhangi bir kişiyi veya partiyi oylamıyoruz; bir sistemi ve tercihi oyluyoruz.

YILMAZ: BÜTÜN KESİMLERİN YER ALACAĞI BİR KAMPANYA

Cevdet Yılmaz, sadece siyasi partilerin değil, bütün kesimlerin yer alacağı bir kampanya olmasını beklediklerini ifade ederken, “CHP’nin rasyonel bir değerlendirme yapmadığını, duygusal tepkiler verdiğini düşünüyorum. Bu yeni dönem rahatlarını bozacak, bunu göze alamıyorlar. CHP, halkın tercih yapmasından çekiniyor. Halka herkesin güvenmesi lazım. Ne karar verirse saygıyla karşılamamız lazım” dedi. 60 günlük kampanya süresinin az olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Bir genel seçim kampanyası havasında geçmeyecektir. Bu bir halk oylaması. Halkımızın daha çok bilgilenmesi için kampanya yürüteceğiz” dedi. Terör saldırılarını da değerlendiren Yılmaz, “Hepsi aşağı yukarı aynı amaca çalışıyorlar. Bir büyük şirketin bayileri gibi tabelaları farklı olsa da aynı amaç için çalışıyorlar. Türkiye bu olaylardan büyük tecrübe kazanmış durumda ve çok büyük bir toplumsal farkındalık oluşmuş durumda. Türkiye’nin terörle şekillendirilecek bir ülke olmadığını arkasındaki güçler göreceklerdir” dedi.