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EPDK elektrikte inceleme başlattı

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Serbest piyasada elektrik fiyatının kış koşulları nedeniyle 1 TL 90 kuruşa çıkması üzerine EPDK, elektriğe tavan fiyat getirdi
EPDK elektrikte inceleme başlattı
EPDK elektrikte inceleme başlattı EPDK elektrikte inceleme başlattı EPDK elektrikte inceleme başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), HABERTÜRK’ün gündeme getirdiği ‘elektrikte tavan fiyat’ konusunu önceki gün yaptığı toplantıda karara bağladı. EPDK, soğukların bastırmasıyla doğalgazda yaşanan talep artışıyla birlikte elektrikte ortaya çıkan arz sorununun ardından serbest piyasada elektrik fiyatının hızla fırlaması üzerine önlem aldı. Kurum, elektrik fiyatının megavatsaat başına en fazla 500 TL (kilovatsaat 50 kuruş) olmasına karar verdi. EPDK, serbest piyasada elektrik fiyatlarının 1 TL 90 kuruşa çıkması ve bu durumun haksız kazanca dönüştürülmesini önlemek için bu kararı aldı. EPDK, serbest piyasada elektrik fiyatının megavatsaat başına en fazla 500 TL olmasına karar verdi. Gün Öncesi ve Dengeleme Güç piyasalarındaki azami fiyat limiti, 6 Ocak - 1 Mart arasındaki dönemde geçerli olacak. Daha önce bu tutar 2 TL (kilovat-saat) idi.

‘İSTİSMAR’ İNCELEMESİ

EPDK, elektrik fiyatlarının 1 TL 90 kuruşa çıkması sonrasında piyasada “istismar” incelemesi başlattı. Kurum, Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) ve ilgili kurumlardan üretilen elektrik ve santralların durumlarına ilişkin bilgi istedi. Kurum, inceleme sonrasında istismar ya da haksız kazanç tespit ederse ilgili santrallara ağır para cezaları kesilecek.

‘AMACIMIZ VATANDAŞA YANSIMAMASI’

EPDK’dan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatının megavatsaat başına 500 TL olarak belirlendiği kaydedildi. Söz konusu kararın, ağır mevsim koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesi gözetilerek alındığına işaret edilen açıklamada, “Kararın hedefi, fiyatlarda görülmesi muhtemel dalgalanmaların, elektrik tedarikçilerinin mali sürdürülebilirlikleri ile üreticilerin kaynaklarını doğru yönetebilmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve enerji fiyatlarındaki olası artışın vatandaşlarımıza yansımasını engellemektir” denildi. Açıklamada, EPDK’nın aldığı kararla hem tüketiciyi, hem tedarikçiyi, hem de üreticiyi fiyatların öngörülemeyecek şekilde yükselip-alçalmasından korumayı amaçladığı ve mevsim koşullarının enerji fiyatlarına etkisini azaltmaya çalıştığı vurgulandı. Türkiye’deki elektrik piyasasının bileşenleri olan Gün Öncesi ve Dengeleme Güç piyasalarındaki saatlik fiyatların, serbest piyasa koşulları içinde arz-talep dengesine bağlı olarak oluştuğu anımsatıldı.

Kurulu güçte kaynağın 3’te 1’i doğalgaz

%16.2 Yerli kömür

%32.8 Doğalgaz

%17 İthal kömür

%24.7 HES

%7.71 Yenilenebilir

 

GAZETE HABERTÜRK

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