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Ankara'da halk otobüsü şoförü bir kadına tecavüz etti!

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Ankara’da bir kadın bindiği özel halk otobüsünün şoförü tarafından aracın içinde tecavüze uğradı. Kadının verdiği ifadeye göre şoför, "Birine söylersen seni bulur yine tecavüz eder, sonra da boğazını keserim" diye tehdit etti.
Ankara'da halk otobüsü şoförü bir kadına tecavüz etti!
Ankara'da halk otobüsü şoförü bir kadına tecavüz etti! Ankara'da halk otobüsü şoförü bir kadına tecavüz etti! Ankara'da halk otobüsü şoförü bir kadına tecavüz etti!

Mersin'de iki yıl önce Özgecan Aslan’ın uğradığı tecavüz olayının bir benzeri, Ankara Etimesgut’ta yaşandı.  Azerbaycan ve Türk vatandaşı S.adlı kadın, bindiği özel halk otobüsünün şoförü tarafından aracın içinde tecavüze uğradı. Saldırgan, 37 yaşındaki iki çocuk annesi S.’yi yalvarması üzerine serbest bıraktı. S.’nin şikâyetinin ardından savcılığa çağrılan şoför İbrahim T. mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay 4 Ocak gecesi saat 23.30’da, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde gerçekleşti. Özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan S. adlı kadın, Atilla Eşer Caddesi’ndeki GİMSA AVM önünde ‘530’ hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. İki çocuk annesi S., otobüs sürücüsü İbrahim T.’ye "Ben 200 metre ileride ineceğim. Binebilir miyim?” diye sordu. T. "Olur" dedi. Otobüs, 1818 numaralı cadde ile Atilla Eşer Caddesi’nin kesiştiği noktaya gelince S., kapıya yönelerek, "İnmek istiyorum" dedi.

Kapıyı açmayan T., "Seni dönünce indireceğim" dedi. Otobüsü 1982 numaralı sokaktaki boş araziye çeken T., iddiaya göre, koltuğundan kalkarak, iki eliyle S.’nin boğazını sıktı. Zorla aracın orta koridoruna yatırdığı S., bilincini kaybederek bayıldı. S., o geceyi savcılıkta şöyle anlattı:

"Eve gidince ne anlatacaksın" dedi

"Kendime geldiğimde şahsın üzerimde olduğunu gördüm. ‘Uslu duracaksın, yoksa boğazını sıkar, seni öldürürüm’ diyerek, boğazımı sıkıp tecavüz etmeye devam etti. ‘Sizin kız kardeşiniz, aileniz yok mu, neden böyle yaptınız’ dedim. Beni öldürmemesi için yalvardım. İşini bitirdikten sonra ‘Evli misin, çocuğun var mı?’ diye sordu. Sonra ‘Seni bir daha ne zaman görürüm?’ dedi, telefon numaramı istedi. Numarayı vermedim. Soyadımı, nerede çalıştığımı sordu. ‘Beni gündüz görsen tanır mısın?’ diye sordu, ‘Tanımam’ dedim. ‘Eve gidince ne anlatacaksın’ dedi. ‘Ayağım kaydı, düştüm derim’ dedim. ‘Polise veya birine söylersen seni bulurum, tecavüz ederim, boğazını keserim’ dedi. Kapıyı açtı, indik. Yanımda yürüdü. İlk gördüğüm binaya girip polisi aradım.”

"Seni seviyorum dedi, tecevüz ettim"

S.’ye tecavüz ettikten sonra kadının yüzüğünü de zorla alan şoför İbrahim T., “cinsel istismar ve gasp” iddiasıyla Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. T., ifadesinde, S’nin otobüse bindikten sonra kendisine “Sokak arasına gir, karanlık bir yer bul, aracı durdur ve sonra yanıma gel” dediğini iddia etti. T., “Kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmek istedi. Sonra vazgeçti ve ‘Bırak yapma’ dedi. Bana daha önce ‘Seni seviyorum’ dediği için zorla tecavüz ettim” diye konuştu. İbrahim T., “şikâyet etmesin diye” S.’nin bir fotoğrafını çektiğini belirterek, “Bana polise gitmeyeceğini söyledi. Ben de tecavüz ettiğim yerde otobüsten indirdim” dedi.

HÜRRİYET

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