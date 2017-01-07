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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "KHK" açıklaması

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FETÖ ile bağlantılı KHK'lar kapsamına giren 756 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 687 kişinin ise kamu görevinden çıkarıldığı belirtildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "KHK" açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'nden

Fetullahçı Teröri Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamına giren 756 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı, 2 bin 687 emniyet mensubunun ise kamu görevinden çıkarıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 2. maddesi uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 756 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı, durumları yeniden değerlendirilen 431 emniyet mensubunun ise görevlerine iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, 679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK çerçevesindeki işlemler hakkında şu bilgiler verildi:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki KHK'larla kamu görevinden çıkartılmış 10 personel kamu görevine iade edilmiştir. Resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle emniyet teşkilatından ayrılmış 60 personelin ise rütbe, unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır."

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