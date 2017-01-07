MHP'den Hükümet'e METRO çağrısı

Adana Büyükşehir Belediyesinin gelirinin yaklaşık yüzde 40'nın metrodan kaynaklanan borçtan ötürü kesildiğini belirten Karakaya, "Dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan bu borcun Ulaştırma Bakanlığına devredileceği sözünü vermişti. Nasıl ki Hükmet İstanbul, Antalya, Ankara metrolarının yapımı ve borçlarını üstlenmişse Adana metrosunun da borcunu devralmalıdır" dedi.

ADANA'NIN KURTULUŞ BAYRAMINI KUTLADI



Karakaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, önce Adana'nın düşman işgalinden kurtarılışının 95. yıl dönümünü kutladı. Devlet imk‰nlarından, asker” imk‰nlardan yoksun olduğu h‰lde sivil örgütleşmeyi sağlayarak işgalcileri kovan Adanalıların o yıllarda büyük acılar çektiğini belirten Karakaya, "Düşmanın her türlü insanlık dışı muamelesi ve saldırısı karşısında Adanalılar mill” ruhla ayağa kalkmış ve düşmana ağır bir yenilgi tattırarak yurdunu işgalden kurtarmıştır. Bugün Adanalılar için bayramdır. Ben de bu vesileyle buradan tüm Adanalı hemşehrilerimin kurtuluş bayramını kutluyorum. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mill” Mücadelede can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.





ADANA EKONOMİSİ BÜYÜK YARA ALDI



Mevlüt Karakaya, Adana'nın öne çıkan sorunlarına da değindi. Yaklaşık 2.5 milyon nüfusu barındıran Adana için "Tarımsal potansiyeliyle, güney illerimizin ulaşımında bir merkez ve köprü olma özellikleriyle öne çıkan, sanayimize öncülük etmiş, bağrından sayısız kültür ve sanat adamı çıkarmış bir kent" tarifi yapan Karakaya, "Fakat Adana son yıllarda önemli sorunlarla boğuşmaktadır. Yıllarca haksız teşvik uygulamaları yüzünden ekonomisi büyük yaralar almış, işsizlikte tarih” rekorlar kırmıştır" ifadesini kullandı.





5 YIL ÖNCE VERİLEN SÖZÜ HATIRLATTI



Adana Büyükşehir Belediyesinin gelirinin yaklaşık yüzde 40'nın metrodan kaynaklanan borçtan ötürü kesildiğini anımsatan Karakaya "Oysa dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu borcun Ulaştırma Bakanlığına devredileceği sözünü vermişti. Adanalılar 2011'den beri Metro borcunun Hükmet tarafından üstlenilmesini beklemektedir. Nasıl ki Hükmet İstanbul, Antalya, Ankara metrolarının yapımı ve borçlarını üstlenmişse Adana metrosunun da borcunu devralmalıdır. Adanalılar bu konuda Hükmetten adil bir yaklaşım beklemektedir" dedi.