MHP’li Erdoğan: "Bylock'çu bürokrat ve siyasilerin listesi gizlendi"

5 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kurulan komisyonun MHP’li üyesi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, komisyonun hedefine uygun çalıştırılmasını ileri sürdü.

MHP’li Erdoğan,”Üst düzey darbecilerin dinlenmesi AK Partili üyelerin oyları ile engellendi. Soruşturmanın siyasi, bürokrat ve finans ayağı eksik kaldı.” dedi.

MHP Muğla Milletvekili 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonun çalışmalarını değerlendirdi.

Komisyonun yaptığı çalışmalar kapsamında çok değerli bilgilere de ulaşıldığını söyleyen Erdoğan komisyonun nihai hedefe ulaşması için daha etkin bir şekilde çalıştırılmadığını da sözlerine ekledi.

“BAŞBAKANLIK BRİFİNGİ AKLIMIZLA ALAY ETTİ”

Başbakanlığın sunduğu brifingi hatırlatan Erdoğan; “Aklımızla alay eden bir brifing verdiler. Dinlenecek kişileri öncelik sıralamasına göre belirleyelim dedik esas dinlenmesi gereken isimler bile dinlenmeden komisyon çalışmalarını sonlandırdı. Sözde haftanın 3 günü çalışma kararı aldık ancak bazı haftalar bir gün bile çalıştırılmadı.” ifadelerini kullandı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar’ın dinlenmesi gerektiğini ısrarla ifade ettiklerini söyleyen Erdoğan bu iki ismin dinlenilmesinin engellendiğini bu sebeple de o gecenin karanlıkta kaldığını söylemesi dikkat çekti.

“BÜROKRATLAR VE SİYASİLERİN LİSTESİ NEDEN VERİLMEDİ?”

Bylock kullanan üst düzey bürokratlar ile siyasilerin listesinin komisyona gönderilmemesini de eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

“Bylock kullanan üst düzey bürokratların ve siyasilerin listesinin MİT tarafından komisyona iletilmesini talep ettik. Ancak bu talebimiz komisyon divanı tarafından adli soruşturmanın sürdüğü gerekçesiyle yerine getirilmedi. Hâlbuki süren bir adli soruşturma idari bir soruşturmaya engel teşkil edemez. Bu durum 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Üst düzey bürokratların ve BYLOCKCU siyasilerin listelerinin komisyonumuza bildirilmesi talebimizin yerine getirilmemesi gerekçelerinden bir diğeri olan “kişisel verilere girilmemesi” gerekçesi de temeli olan bir gerekçe değildir. Bylock, FETÖ terör örgütüyle iltisakı gösteren somut bir veridir. Dolayısıyla bu kişilerin açıklanmasının kişisel verilerin kullanılması bakımından hukuki bir sıkıntı yaşatmayacağı açıktır. MİT her kuruma kendi mensuplarının Bylock listesini göndermiştir. Bu çerçevede MİT siyasilerin ve üst düzey bürokratların da listesini pekâlâ ayrıştırarak komisyonumuza gönderebilirdi. Bu da bizim hedefimize ulaşmamız için yeterliydi. Alt kademedeki BYLOCK kullanıcılarının tutuklandığı bir dönemde üst kademedeki bürokratların ve siyasetçilerin kimliklerinin ve listelerinin açıklanmaması anlaşılır bir durum değildir!” dedi.

“ AK PARTİLİ ÜYELERİN OYLARIYLA ENGELLENDİ”

Tutuklu durumdaki üst düzey darbecilerin dinlenmesinin komisyonun AK Partili üyelerin oyları ile engellendiğini belirten Erdoğan; “Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ve Akın Öztürk gibi darbe girişiminin en önemli aktörlerinin dinlenilmesi yine adli soruşturma gerekçe gösterilerek, komisyon başkanlığı ve AKP’li komisyon üyelerinin oylarıyla engellenmiştir.

Bu durum; darbe başarılı olsaydı siyasi ayağın kimlerden teşekkül ettirileceğinin ortaya çıkarılmasını engellemiştir. Darbe bildirisinin altında ismi bulunan Yurtta Sulh Konseyi’nin kimlerden oluştuğunun öğrenilmesi engellemiştir. Darbe girişiminin ardında bulunan dış desteklerin kimlerden ve hangi uluslararası kuruluşlardan oluştuğunu öğrenmemizi engellemiştir. Bu tutum FETÖ üyelerinin yurt dışında kimlerle bağlantıda olduğuna ilişkin bilgilere ulaşmamızı engellemiştir. Bilgi ve belge talepleri kapsamında 86 kişi ve kuruma yazı yazılmış ancak 4’te 1’inden cevap gelmemesine rağmen hukuken var olan komisyonun çalışmalarını 1 ay uzatma hakkının da kullanılmayarak gelecek cevapların değerlendirilmesinin önüne geçilmiştir. Komisyonun maksadı yaşanan acıları ortaya çıkarmaktan ziyade bundan sonra benzer acıların yaşanmasının önüne geçmektir.” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMADI”

Komisyon araştırmalarında finans ayağının eksik kaldığını ve belediyelerdeki kaynak aktarımı ile ilgili çalışmanın yapılmadığını savunan Erdoğan şunları ekledi:

“Darbe girişimi öncesi belediyelerden FETÖ’ye ciddi kaynak aktarıldığı kamuoyunun malumudur. Ancak komisyonumuzun çalışmaları içerisinde Belediyelerle ilgili hiç bir işlem ve araştırma yapılmamıştır. Belediyelerdeki FETÖ yapılanmalarıyla ilgili hiçbir çalışma sürdürülmemiştir. Özerk bütçeye sahip üniversiteler üzerinden FETÖ’ye kaynak aktarıldığı, FETÖ mensuplarına ciddi kadrolar kullandırıldığı, akademik ünvanlar verildiği, yurtdışı kadroların FETÖ mensuplarına tahsis edildiğine dair kamuoyunda ciddi iddialar bulunmaktadır. Ancak komisyonumuz tarafından bu konunun üzerine de gidilmemiştir. Elbette yapılan çalışmalar sayesinde komisyonun kurulma amacına yönelik birçok değerli bilgiye de ulaştık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüzdeki günlerde muhalefet şerhimizde bunlara da değineceğiz. Bundan sonra neler yapılması gerektiğine dair de açıklamalarımızı yapacağız.”