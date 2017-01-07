İzmirliler tek bir ağızdan "Şehidim hakkını helal et" sloganları attı

İzmir Adalet Sarayı'na düzelecek katliam planını engelleyen Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can binlerce İzmirlinin omuzlarında son yolculuklarına uğurlandı.

Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için düzenlenen töreen soğuk havaya rağmen katılan binlerce İzmirli, tek bir ağızdan “Şehidim hakkını helal et bize” sloganları attı.İzmir Adliyesi'nde katliama gelen PKK'lı teröristlerle canı pahasına mücadele eden şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için adliyede tören düzenlendi.

İzmir Adliyesinin protokol girişinde düzenlenen törene, şehitlerin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yargı mensupları, adliye çalışanları, avukatlar ve çok sayıda kişi katıldı.

(Musa Can)



"SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM"

Türk bayrağına sarılı naaşlar, tören alanına getirilirken Musa Can'ın yakınları fenalık geçirdi. Can'ın eşi Mecburiye, kızları Başak, Emine ve oğlu Emrah Türk bayrağına sarılı naaşa sarıldı. Musa Can'ın kızı Emine, “Baba seni böyle mi görecektim” dedi. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törene katılanlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. İzmir Müftüsü Ramazan Muslu'nun şehitler için yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı naaşlar cenaze araçlarına koyuldu. Kahraman Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde de tören düzenlendi. Adliyede düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla İzmir Valiliği önünde getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meydanda hazırlanan platforma koyuldu. Bu sırada kardeşleri, şehidin fotoğrafını taşıdı. Şehit Fethi Sekin'in kardeşleri Ahmet, Vedat, Fikret, Fikriye Sekin ile Lütfiye Şahin ve Fethiye Acun, naaşın başına gelerek bir süre dua etti, tabuta sarıldı.

Yağmura rağmen yüzlerce İzmirli cenaze törenine katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OMUZLADI



Ellerindeki Türk bayraklarıyla kuvvetli sağanağa rağmen alana gelen çok sayıda İzmirli, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Polise uzanan eller kırılsın”, “Kahrolsun PKK”, “Şehidim hakkını helal et bize” ve “Ne mutlu Türk'üm diyene” sloganları attı. Konuşmaların ardından şehidin naaşı, dualar eşiliğinde omuzlarda taşınarak cenaze aracına koyuldu. Bu sırada şehidin küçük kızı Nisa gözyaşları içinde naaşın önünde yürüdü. Emniyet Müdürü Aşkın da naaşı omuzladı. Şehidin naaşı tekbir getirilerek cenaze aracına konduktan sonra eşi Rabia Sekin, bir süre araca eşlik ederek yürüdü. Cenaze aracının geçişi sırasında meydanda toplanan çok sayıda vatandaşın da gözyaşlarına hakim olamadığı, dua ettiği gözlendi. Şehidin naaşı, özel uçakla memleketi Elazığ'a gönderilmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na nakledildi.

Ağlama dik durmalıyız



Şehidin eşi Rabia Sekin ve çocukları Burak Tolunay, Zeynep Dila ve Nisa, babalarının naaşının başında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Rabia Sekin, tabuta sarılarak ağlayan çocuklarını “Ağlama kızım dik durmalıyız” sözleriyle teselli etti, eşinin tabutunu okşayarak “Allah senden razı olsun” dedi. Şehidin küçük kızı Nisa, tabutun başından bir süre ayrılmak istemedi. Yakınlarının yardımıyla kendilerine ayrılan bölüme geçen Sekin ailesinin, töreni bir süre el ele tutuşarak takip ettikleri gözlendi.

GALATASARAY'DAN DESTEK



Galatasaray Kulübü, kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğluna destek verileceğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız” denildi. Açıkamada, şöyle denildi: “Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dahil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözüdür.”