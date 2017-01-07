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OHAL kapsamında 8 spor kulübü kapatıldı

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OHAL kapsamında 8 spor kulübü kapatıldı
OHAL kapsamında yayınlanan 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği 8 spor kulübü kapatıldı.
OHAL kapsamında 8 spor kulübü kapatıldı OHAL kapsamında 8 spor kulübü kapatıldı OHAL kapsamında 8 spor kulübü kapatıldı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen kulüpler kapatıldı.

TOPLAM 8 KULÜP

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İŞTE KAPATILAN KULÜPLER

Malatya Darende Spor Kulübü
Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü 
Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü
Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü 
Kocaeli İvme Spor Kulübü
Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 
Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği 
73 Cizre Spor Kulübü Derneği

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