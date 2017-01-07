07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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Soğuk havanın nedeni tespit edildi

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Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modele göre şiddetli kışın nedeni Atlas Okyanusu'ndaki AMOC akıntısı olduğu ortaya çıktı.
Soğuk havanın nedeni tespit edildi
Soğuk havanın nedeni tespit edildi Soğuk havanın nedeni tespit edildi Soğuk havanın nedeni tespit edildi

Türkiye'yi etkisi altına alacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasına; Atlas Okyanusu'nda kuzeye sıcak, güneye ise soğuk su taşıyan ana akıntı AMOC'un neredeyse durmasının neden olduğu ileri sürüldü.


Habertürk gazetesinin Science Advance Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre akıntının durmasına ise atmosferdeki karbondioksit oranının tarihin en yüksek seviyeye ulaşması neden oldu.

Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modele göre AMOC “çökme” noktasına geldi.

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Soğuk havanın nedeni tespit edildiSoğuk havanın nedeni tespit edildiYale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modele göre şiddetli kışın nedeni Atlas Okyanusu'ndaki AMOC akıntısı olduğu ortaya çıktı.
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