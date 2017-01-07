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ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti!

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ABD'de Hollywood Havalimanı'nda düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı yapan kişi eski asker çıktı.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti!
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti! ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti! ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti!

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda, alınan ilk bilgilere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Havalimanını kana bulayan 26’li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago’nun, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu ortaya çıktı.

Florida'da yerel medyada yer alan haberlere göre Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldi ve 5 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.

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Broward County Şerifi Scott Israel, düzenlediği basın toplantısında, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. 

Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya "terör saldırısı" demek için erken olduğunu ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın adının Esteban Santiago (26) olduğu ve yakalandığı sırada yanında ordu kimliği bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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SALDIRGAN ABD ORDUSUNDA GÖREV ALMIŞ BİRİ

Daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu kaydedilen Santiago'nun, Florida'ya Alaska'dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Florida yerel basını, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda silahlı saldırı olduğunu, ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü ve en az 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Terminal 2'nin bagaj teslim bölümündeki olayın ardından yolcuları tahliye eden polis ekiplerinin saldırganı gözaltına aldığı kaydedilmişti.

Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twittermesajında, "Lauderdale Havaalanı'ndayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.

Saldırının Terminal 2’de bagaj bekleyen yolcuların olduğu alanda meydana geldiği, saldırganın Star Wars tişörtü giydiği iddia edildi.

Saldırgan gözaltına alındı. Polis, ikinci bir saldırgan olabileceği şüphesi üzerine havalimanında geniş çaplı arama yaptı. 

​Bölgeyi kontrol altına alan polis, yaralanmayan yolcuları olay yerinden tahliye etti. 

SİLAHI BAGAJINDAN ÇIKARMIŞ

Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’nı kana bulayan 26’li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago’nun, saldırıda kullandığı silahı bagajından çıkardığı ortaya çıktı.

Alaska’dan, Kanada bağlantılı olarak Florida’ya gelen Santiago, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Terminal 2’de bagajını aldıktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajından, check-in işlemini yaptırdığı silahı çıkaran saldırgan hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmeye başladı. Havalimanında büyük bir kaosa yol açan olay sırasında yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil değişik yerlere kaçışırken, 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer Santiago’nun, Alaska’dan uçağa bindiği sırada silahını beyan etmiş olduğunu, içinde silah olan bagajın uçağın kargo bölümünde taşınacağından buna izin verildiğini belirttiler.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre saldırgan Santiago psikolojik sorunlar yaşıyordu.

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