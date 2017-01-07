MİT Suriye'de onların peşinde!

Yurtiçinde artan terör saldırıları Suriye’deki muhalifleri de teyakkuza geçirdi. DEAŞ ve PYD’nin Türkiye’ye saldırı planları önceden tespit edilmeye çalışılıyor. ÖSO güçlerinin gözaltına aldığı çok sayıda şüpheliyi Türk istihbaratı sorguluyor. Sınırdan kaçak geçişler için de önlemler en üst düzeyde.

SALDIRILAR SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında PKK/PYD ve DEAŞ'a karşı oluşturulan TSK-ÖSO işbirliği, Türkiye'deki terör saldırılarını önlemek üzere de devreye sokuldu. Artan bombalı saldırı ve suikastlerin Suriye'den gelen teröristlerce gerçekleştirilmesi üzerine soruşturmalar sınır ötesine uzandı. ÖSO güçleri bölgede kaçakçılara yönelik operasyon başlattı. PYD ve DEAŞ ile işbirliği yapan kaçakçılar gözaltına alınarak sorgulanıyor. Türkiye'nin paylaştığı istihbarat bilgileri doğrultusunda ÖSO güçleri, saldırılarla ilişkili olabilecek kişileri yakalayıp sorguluyor. Zanlıların sorgu işlemlerine zaman zaman Türk istihbarat personeli de katılıyor.

TÜRKİYE'YE BİR ŞEY OLMASIN



Konuya ilişkin bilgi veren bölge kaynakları, bugün sınırın tamamen kapatıldığını, radar, kamera ve ışıklarla donatıldığını ve kaçakçılığın zorlaştığını vurguladı. Bölgede kaçakçılık faaliyetlerinin hayli azaldığını, sınırın artık kolay kolay aşılamadığını vurgulayan kaynaklar, son günlerde Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda ismin sorgulandığını, alınan ifadeler doğrultusunda suçüstü yapıldığını kaydediyor.

Suriyeli bir Türkmen, “Bilinen isimler var, onları sorguluyoruz. Türkiye'nin elinde isim oluyor, bunları toparlıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle işlere izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti Müslüman bir devlet ve bizim de bütün çabalarımız Türkiye'ye bir şey olmasın diyedir. Suriye'ye Irak'a neler yaptılar, herkes gördü. Türkiye'de olmasın” açıklaması yaptı.

Yenişafak