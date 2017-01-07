Kılıçdaroğlu Erdoğan'a iftira attı!

Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atarken basın mensuplarına da terörist dedi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satırbaşları:
Cumhurbaşkanı olacak zat El Nusra'ya terör örgütü demiyor. Bu havuz medyası da PKK'yla iş tutuyor. Bunların PKK'dan, DAEŞ'ten hiçbir farkı yok. Geçen de söyledim.
EL NUSRA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL EDEN İLK ÜLKE TÜRKİYE
Türkiye 2013 yılında El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında. Basın mensuplarına da terörist diyen Kılıçdaroğlu resmen teröre destek verdi.