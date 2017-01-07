Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacak

Yozgat'ın mânevî önderlerinden, gönül dünyamı- zın büyük mimarı, ilim ve ahlâk abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi, dar-ı bekâ’ya irtihalinin 15’inci seneyi devriyesinde hayırla ve hasretle anılacak.

Dr. Ali Şakir Ergin Hocaefendi’nin başkanlığını üstlendiği Aşk Vakfı, Ahmet Efendi Hazretleri için, birisi Yozgat Merkez, diğeri Sorgun’da olmak üzere iki ayrı anma programı düzenledi.

Önce Yozgat Merkez’de Hoca Ahmet Efendi Camii'nde mevlit okutulup hatimler indirilecek. Misafirlere çeşitli ikramların da bulunulacağı program haricinde bir organizasyon da Sorgun’da icra edilecek. Cumartesi günü Sorgun Garajlar Camii'nde akşam namazından sonra yine mevlit okunup hatimler dualanacak.

Merhum babasının hassasiyetini aynıyla muhafaza eden Dr. Ali Şakir Ergin, kışın çetin şartlarında vatandaşın herhangi bir sıkıntı göğüslememesi için anma programlarına ağırlık vermiyor. İnanıyoruz ki yüzlerce/binlerce insan O’nu anıyor; tanıyor/anlıyor olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

ŞEYHZADE AHMET EFENDİ KİMDİR?

Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Efendi (H.1322 - M.1906) yılında Yozgat’ta dünya ya geldi. Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen, kendisi Çerkeşli “Pir-i Sânî”Şeyh Mustafa Efendi’nin halifesi olarak Yozgat’ta “Halvetî Tekkesi” kuran ve “Büyük Şeyh” diye bilinen Şeyh Hacı Ahmed Efendi’nin torunu ve beşinci oğlu Abdullah Arif Efendi’nin büyük oğludur. Annesi müderris ve Şeyh Mehmet Ali Efendi’nin kızı Hafize Hanım’dır.

Şeyhzade Ahmet Efendi, önce Daru’l-Hilafe Medresesi'nde Büyük Ali Efendi ve Derviş Efendi gibi devrinin ünlü hocalarından feyiz almış ve marifet kazanmıştır. İstanbul’da öğrenim gördüğü sıralarda ise devrin alim ve fazıl kişilerinden Fatih Müderrislerinden Gümülcineli Mustafa Efendi'den feyz almıştır. Bilahare Hocaefendi'nin tavsiyesi üzerine Yozgat'a dönüp Gedikhasanlı Şakir Efendi’ye intisap etmiştir. Şakir Efendi'nin vefatı ardından İstanbul – Ayazma Camii İmam Hatibi Mustafa Hulusi Efendi’ye ulaşmış, bir müddet onun hizmetinde bulunmuş, takdir ve iltifatlarına mazhar olmuştur.

Şeyhzade Ahmet Efendi, tasavvufun her dalında zengin bilgi birikimi ve tecrübe sahibidir. Görüştüğü ve derslerine devam ettiği olgun insanlardan sağladığı yetki ile Nakşı, Halveti ve Kadirî tarikatlarında kâmil bir mürşitdir. Nakşilik'te Ayazma Camii İmam-Hatibi Mustafa Hulusi Efendi'den; Halvetîlik ve Kadirîlikte ise görevi (ceddinden devam eden kolun son temsilcisi olan) Damatzâde Necip Efendi'den devralmıştır.

Hoca Efendi günlük hayatında son derece sade görünümlü ifrat ve tefritten uzak her zaman düzgün ve temiz giyimli, güler yüzlü, vakur ve sakin yürüyüşüyle dikkat çeken, üstün ahlâk örnekleri ve nazik davranışlarıyla toplumun her kesimi tarafından takdir edilen ve ibadetlerini Kur’ân ve Sünnet’e uygun vaktinde yerine getiren gerçek bir Hak dostu, samimi bir Peygamber âşığı, Kâmil bir veli kuldu. Konuşmalarını mutlaka âyet veya hadislerle zenginleştirir, gayet tatlı ve yumuşak bir üslupla sohbet ederdi. Hiçbir zaman kızmaz, telâş etmez, bağırmaz ve koşmazdı. “Kızmak yasaktır. Öfkeyi yenmek esastır.” “Ya kızmayacaksın, ya da kızdığınızı belli etmeyeceksiniz” özdeyişleri herkesin hatırındadır.

Şeyhzade Ahmet Efendi, ilerleyen yaşı ve rahatsızlıkları sebebiyle son on yılı hep yatakta geçmiş, bu haldeyken bile ibadetten ve Hakkı zikredip Hakk’ın huzurunda olmaktan uzak kalmamıştır. Nihayet 07 Ocak 2002 Pazartesi günü 96 yıllık ömrünü tamamlamış ve rahmet-i Rahmana kavuşmuştur.

Yozgat’ımızın manevi şahsiyetlerinden Şeyhzade Ahmet Efendinin türbesi Hastane Caddesi üzerindeki Ahmet Efendi Camii'nin bitişiğinde bulunuyor. Türbe yurdun dört bir yanından gelen insanların ve sevenlerinin ziyaret edip, manevi şifa ve huzur bulduğu bir nur abidesi olarak ayakta duruyor.

