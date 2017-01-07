07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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İşte İstanbul'da trafik durumu

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İşte İstanbul'da trafik durumu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu yerler ile hissedilen sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgeler konusunda uyarıda bulundu.
İşte İstanbul'da trafik durumu İşte İstanbul'da trafik durumu İşte İstanbul'da trafik durumu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yağışın hafta sonuna meydana gelmesinin de etkisiyle trafik genel olarak açık seyrediyor. Bununla birlikte yer yer yoğunluk görmek mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiğin yoğun olduğu noktaları ve hissedilen sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü 15 bölge konusunda uyarıda bulundu. Özellikle sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü yerlerde buzlanma riski bulunuyor.

TRAFİK HANGİ NOKTALARDA YOĞUN?

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, ''KCO Fenertepe - Odayeri arasında gidiş - geliş olmak üzere çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor. 

Yine KCO Kilyos Uskumruköy çıkışı - Edirne yönünde yoğun trafik var.''

BUZLANMA RİSKİ OLAN BÖLGELER

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Hava hissedilen sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü yerler ise şöyle: 

Beşiktaş Yıldız
Ümraniye
Uğur Mumcu
Pendik
Büyük Çekmece
Haramidere
ZekeriyaKöy
Ataşehir
Bayramoğlu
A.Havalimanı
Selimpaşa Kavaklı
Beykoz
İstoç Mahmutbey
Kınalı
Yavuz Sultan Selim civarı

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