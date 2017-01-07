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Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı

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M.A. kavga sırasında elindeki bıçağı, annesinin göğsüne ve koluna sapladı. M.A.'nın düşürdüğü bıçağı alan E.D. ise oğlunu bıçakladı
Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı
Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde madde bağımlısı 33 yaşındaki M.A. uyuşturucu alabilmek için istediği parayı vermeyen annesi E.D.'ye saldırdı. Birbirlerini bıçakla yaralayan anne ve oğlu, tedavi altına alındı.

Olay gece saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan M.A. babasından boşanan annesi E.D.'den uyuşturucu alabilmek için para istedi. M.A. annesinin para vermek istememesi üzerine saldırdı. M.A. kavga sırasında elindeki bıçağı, annesinin göğsüne ve koluna sapladı. M.A.'nın düşürdüğü bıçağı alan E.D. ise oğlunu bıçakladı. E.D. ile birlikte aynı evde bulunan bir kişi 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve oğluna müdahalede bulundu. Yaralanan M.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, annesi E.D. ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D. sağlık görevlilerine "Kurtarın beni" diye haykırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.D. ile birlikte aynı evde olan bir kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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