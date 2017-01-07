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DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.
DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyen Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu, yaralıların ilçedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.
 Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
 DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

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