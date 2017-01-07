07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

Elektrik kesintileri iptal edildi

»
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ , bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
Elektrik kesintileri iptal edildi
Elektrik kesintileri iptal edildi Elektrik kesintileri iptal edildi Elektrik kesintileri iptal edildi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.

Enerjisa'ya bağlı Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre, Başkent elektrik dağıtım bölgesinde 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde planlanan kesintiler yapılmayacak.

AYEDAŞ bölgesinde de 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintileri gerçekleştirilmeyecek.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ soruşturmalarında firari olan isimlerFETÖ soruşturmalarında firari olan isimlerYeni yayımlanan KHK'larda yurtdışına kaçan örgüt mensuplarına yapılan 'yurda dön' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
İşte Şehit Fethi Sekin’in son dileğiİşte Şehit Fethi Sekin’in son dileğiŞehit Fethi Sekin’in, ölümünden önce "Keşke bana da Ömer Halis Demir gibi bir şehitlik nasip olsa" dediği ortaya çıktı.
MİT krizinde FETÖ parmağıMİT krizinde FETÖ parmağıMİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşarlar Emre Taner, Afet Güneş ile iki MİT mensubunun ifadeye çağırılmasıyla ilgili delilleri Brüksel’de yabancı bir servisin Emniyet’teki FETÖ’cü polislere sızdırdığı iddia edildi.
İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltındaİzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltındaİzmir Adliye Sarayı'na düzenlenen ve 2 şehit verdiğimiz saldırının ardından, 18 kişi gözaltına alındı, 5'i adliye çalışanı..
Elektrik kesintileri iptal edildiElektrik kesintileri iptal edildiBaşkent Elektrik Dağıtım AŞ ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ , bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
ABD'den FETÖ rezaleti! Dosyalar ulaştırılmamışABD'den FETÖ rezaleti! Dosyalar ulaştırılmamışFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı.
  • Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • İncirlik Üssü'nü sadece Milli Görüş'ün lideri Erbakan kapattı07 Ocak 2017 Cumartesi 13:25
  • İzmir saldırısında çok önemli gelişme!07 Ocak 2017 Cumartesi 13:11
  • İşte İstanbul'da trafik durumu07 Ocak 2017 Cumartesi 13:07
  • TSK 2 drone düşürüldüğünü açıkladı!07 Ocak 2017 Cumartesi 13:00
  • Kahraman polis Fethi Sekin'e veda07 Ocak 2017 Cumartesi 12:30
  • RTÜK sağlık istismarcılarına ceza yağdırdı!07 Ocak 2017 Cumartesi 12:30
  • MİT Suriye'de onların peşinde!07 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • Fransa'da PKK'lı teröristler tutuklandı!07 Ocak 2017 Cumartesi 11:46
  • Soğuk havanın nedeni tespit edildi07 Ocak 2017 Cumartesi 11:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri