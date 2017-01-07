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FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler

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FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler
FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik dava ve  soruşturmalarda haklarında yakalama kararı olan firarilerin arasında darbe girişimine katılan 9'u general, 300  civarında asker yer alıyor.

Kayyum atanan Zaman gazetesinin eski  çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında,  Bülent Keneş, Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan,  Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin de aralarında  bulunduğu 49 şüpheli aranıyor.

Eski Milletvekili Hakan Şükür de yurt dışına  kaçanların arasında bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava ve  soruşturmalarda haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem  Dumanlı, hakim, savcı ve iş adamlarının yanı sıra bazı emniyet müdürlerinin de  yer aldığı firariler arasına, askerler de eklendi.

FETÖ soruşturmaları ve  davalarında haklarında yakalama kararı olan bir numaralı sanık Fetullah Gülen  dahil birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor.

Yurt dışına kaçanların arasına, darbe girişimine katılan askerler de  eklendi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün bazı üyeleri  yurt dışına kaçtı. Güvenlik birimlerince, söz konusu kişilerden bazılarının  Türkiye'den kaçarak terör örgütü PYD'ye sığındığı tespit edildi. Bu durum, "PKK  ile FETÖ arasında ileri boyutta iş birliği yapıldığı" kuşkularını artırdı.  Kandil'deki terör örgütünün sözde yöneticilerinin, telsiz görüşmelerinde, bu  kişilere ilişkin kendilerine bağlı teröristlerden bilgi istediği belirlendi.

KAÇAN GENERALLER

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada, darbe  girişiminin ardından 9'u general olmak üzere 300 civarında askerin firar ettiğini  belirterek, bunların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirmişti.  Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından "firar" eden üst rütbeli  subayların arasında iki tümamiral, 4 tuğamiral ve bir tuğgeneralin bulunduğu  öğrenildi.

Firar eden ve TSK'dan ihraç edilen general ve amiraller arasında, eski  tümamiral ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren, eski tuğamiral ve  Kuzey Grup Görevi Komutanı Ayhan Bay ve eski tuğamiral ve Güney Grup Görevi  Komutanı Nazmi Ekici de bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi Yavuz  Fırkateyni'nde alıkoyan askerleri komuta ettiği bildirilen söz konusu isimler,  darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait  botla kaçmış, İzmit'te iskeleye çıktıktan sonra ise kendilerini bekleyen araçla  firar etmişti. Firar eden amiraller arasında bulunan, TSK'dan çıkarılan eski  tuğamiral İrfan Arabacı'nın da yetki alanında olmamasına rağmen darbe girişiminin  olduğu gece karargahtaki harekat merkezine inip, gemilerin denize açılmaları emir  mesajını, ilgili yerlere gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

TANKLARI ŞEHRE GÖNDERME EMRİ VERDİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hazırlanan sözde atama listesi  kapsamında, 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen ve TSK'dan  ihracına karar verilen eski tuğgeneral Ali Kalyoncu, darbe girişiminin olduğu  gece tugaya geldi. Kalyoncu'nun tank ve zırhlı araçları, Ankara merkeze gönderme  emrini verdiği belirlendi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından da  Kalyoncu firar eden eski subaylar arasında yer aldı.

İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı  bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda  "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik  soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama emri çıkarılan ve TSK'dan  ihraçlarına karar verilen eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski tuğamiral  Ali Suat Aktürk'ün ifadeleri alınamamıştı.

49 GAZETECİ ARANIYOR

Kayyum atanan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine  yönelik yürütülen FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) soruşturmalarında,  haklarında gözaltı kararı çıkarılan 89 kişiden 40'ı yakalandı, Nazlı Ilıcak ve  Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklandı, 49 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  FETÖ mensuplarının 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma  kapsamında, Abdullah Abdulkadiroğlu, Abdullah Kılıç, Ahmet Dönmez, Ali Akkuş,  Arda Akın, Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Bülent Mumay,  Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cevheri Güven, Cihan Acar, Cuma Ulus, Emre  Soncan, Ercan Gün, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Habip  Güler, Hanım Büşra Erdal, Haşim Söylemez, Hüseyin Aydın, İbrahim Balta, Kamil  Maman, Kerim Gün, Levent Kenez, Mahmut Hazar, Mehmet Gündem, Metin Yıkar,  Muhammed Fatih Uğur, Mustafa Erkan Acar, Mürsel Genç, Selahattin Sevi, Seyid  Kılıç, Turan Görüryılmaz, Ufuk Şanlı, Ufuk Emin Köroğlu, Yakup Sağlam ve Yakup  Çetin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Yakup Sağlam, Bayram Kaya,  Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi  Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Mehmet Gündem, Cuma Ulus, Hanım Büşra  Erdal, İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Bülent Mumay, Haşim Söylemez, Ali Akkuş,  Yakup Çetin, Arda Akın ve Ufuk Şanlı yakalandı, Ercan Gün teslim oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe yerleşkesinde işlemleri  tamamlanan 23 şüpheliden 21'i Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.  Şüpheli gazetecilerden Nazlı Ilıcak'ın da arasında bulunduğu 17'si "terör  örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Yakup Sağlam ve Arda Akın adli kontrol  kararıyla, Mehmet Gündem ve Bülent Mumay ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest  bırakıldı.

11 GAZETECİ YURT DIŞINA ÇIKTI

Bu süreçte teslim olan Ercan Gün ile İbrahim Balta, emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında hakkında  gözaltı kararı bulunan 19 gazeteci ise aranıyor.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Abdullah Abdulkadiroğlu,  Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar  ve Selahattin Sevi'nin darbe girişiminden sonra, Ahmet Dönmez, Turan Görüryılmaz  ve Ufuk Emin Köroğlu'nun ise 15 Temmuz'dan önce farklı tarihlerde yurt dışına  çıkış yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Fatih Akalan'ın Antalya'nın Kaş  ilçesinden deniz yoluyla, diğer şüphelilerin ise hava yoluyla ülkeden ayrıldığı  kaydedildi.

Soruşturma kapmasında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer  gazeteciler Cevheri Güven, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Kerim Gün, Levent Kenez,  Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur ve Mürsel Genç de halen aranıyor.

ESKİ ZAMAN GAZETESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen  soruşturma kapsamında, kayyum atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan  Osman Nuri Öztürk, Ali Akbulut, Bülent Keneş, Mehmet Kamış, Hüseyin Döğme,  Süleyman Sargın, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Mehmet Akif Afşar, Ahmet Metin  Sekizkardeş, Alaattin Güner, Faruk Kardıç, Metin Tamer Gökçeoğlu, Faruk Akkan,  Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Ali Ünal, Mustafa Ünal, Zeki  Önal, Hilmi Yavuz, Ahmet Turan Alkan, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Ali Bulaç, Bülent  Korucu, İhsan Duran Dağı, Nuriye Ural, Hamit Çiçek, Adil Gülçek, Hamit Bilici,  Şenol Kahraman, Melih Kılıç, Nevzat Güner, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Sedat  Yetişkin, Oktay Vızvız, Abdullah Katırcıoğlu, Behçet Akyar, Murat Avcıoğlu,  Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen, Osman Nuri Arslan, Ömer  Karakaş ve Hüseyin Turan hakkında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan  gözaltı kararı alındı.

Şüpheli 47 kişiden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa  Ünal, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu, İhsan Duran Dağı, Mümtazar Türköne,  Ahmet Metin Sekizkardeş, Cuma Kaya, Murat Avcıoğlu, Osman Nuri Arslan, Şeref  Yılmaz, Hüseyin Turan, Faruk Akkan yakalandı.

Gözaltındaki 15 şüpheliden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan,  Mustafa Ünal, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve İhsan Duran Dağı adliyeye  gönderildi. Bunlardan İhsan Duran Dağı savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi  hakimliğe sevk edilen Bulaç, Alpay, Alkan, Ünal, Ural ve Sarıibrahimoğlu  tutuklandı.

Bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve evlerinde  arama yapılan Zeki Önal ile Hilmi Yavuz, yaşlılık ve sağlık sorunlarından dolayı  gözaltına alınmadı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 30 kişinin yakalanması için  çalışmalar sürüyor.

EKREM DUMANLI, PROF. DR TEKALAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, "şikede kumpas" yaptığına ilişkin  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 19 Nisan'da düzenlediği operasyonda,  haklarında gözaltı kararı bulunan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem  Dumanlı, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, eski  Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü  Mehmet Likoğlu, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu ve  avukat Halil İbrahim Koca adreslerinde bulunamadı.

Zanlılardan Dumanlı, Tekalan, Karakuş ve Koca'nın yurt dışında olduğu,  Likoğlu ve Ekizoğlu'nun haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, bu sebeple  ya yurt içinde saklandıkları ya da kaçak yollarla yurt dışına çıkmış  olabilecekleri belirtildi.

İDDİANAMEDEKİ BİR NUMARALI İSİM

İddianamelerde yer alan örgütün bir numaralı ismi olan ve hakkında  yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen, 1999'dan beri ABD'de yaşıyor. Emre Uslu,  Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında açılan davada, Sinan Dursun ise 25  Aralık kumpas davasında firari sanık olarak yer alıyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile cebir, şiddet kullanarak  Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen  veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli  suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller oluştuğu gerekçesiyle Bakırköy  2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkardığı eski  hakim Süleyman Karaçöl tutuklanırken, eski savcı Muammer Akkaş'ın firar ettiği  tespit edildi.

HSYK kararnamesiyle görevden uzaklaştırılan, haklarında Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile cebir,  şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini  yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" iddialarıyla soruşturma  yürütülen eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç için 10  Ağustos'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama amaçlı yakalama kararı  çıkarıldı.

ZEKERİYA ÖZ VE CELAL KARA

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin savcıları Zekeriya Öz ile  Celal Kara'nın da haklarında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasından  önce yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Çorum Savcısı Fikret Seçen'in HSYK  tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım'da, 20 gün rapor  alarak Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'nın Amsterdam şehrine gittiği öğrenildi.  Ayrıca Ergenekon, Odatv gibi birçok davanın savcısı olan ve HSYK tarafından açığa  alınan Cihan Kansız'ın da Belçika'ya gittiği ortaya çıktı.

"FETÖ yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet, terör örgütünün  propagandasını yapmak" suçlamaları yöneltilen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu  Başkanı Hamdi Akın İpek'in ise operasyondan 2 gün önce 30 Ağustos'ta uçakla  İngiltere'ye gittiği belirlendi. Ayrıca FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal  destek sağlamak için iş adamlarıyla holding binasında toplantı düzenlerken suç  üstü yakalandığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan kısa  süre sonra bir üst mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan iş adamı  Abdullah Büyük'ün de Bulgaristan'da olduğu kaydedildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan savcılar Hikmet Usta ve Günay  Batur'un yanı sıra hakimler Sema Çoğan, Onur Çoğan, Gökmen Demircan, Davut Bedir,  Ali Altıntaş, Fikret Kırmaz'ın da yurt dışına çıktıkları belirlendi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ ŞÜKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi "Twitter"  üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla eski milletvekil ve milli futbolcu Hakan  Şükür hakkında dava açılmıştı. Şükür için Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında 4  yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmalara "ABD'ye kaçtığı" belirtilen Hakan  Şükür katılmadı.

DİĞER SORUŞTURMA VE DAVALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma  ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davanın 13  sanığından dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik  Şube Müdürü Ali Özdoğan, dönemin Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Güvenlik  Sistemleri Büro Amiri Emniyet Amiri Serhat Demir ve dönemin Emniyet Genel  Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser  Yardımcısı Enes Çiğci halen firari durumda.

Bir süre firar eden sanıklardan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü  İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar ve suç  tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube  Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Usta daha önce Romanya'da yakalanarak  Türkiye'ye getirilmişti.

Öte yandan, İstihbarat Daire Başkanlığı eski üst düzey  yöneticilerinden Recep Güven, Murat Ekizoğlu, Ayhan Falakalı ve İbrahim Tuka da  yurt dışına giden isimler arasında yer aldı.

KPSS'de usulsüzlük iddialarına yönelik operasyonda haklarında yakalama  kararı çıkarılan, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 83 kişiden 7'si de  yurt dışında. Usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmanın ikinci etabında ise  hakkında gözaltı kararı alınan 78 sanıktan 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 2'sinin  de yurt içinde firari durumda olduğu öğrenildi.

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun ve eski Gazeteciler  ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil de firari olarak arananlar arasında yer  alıyor.

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