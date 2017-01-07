FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler

Yeni yayımlanan KHK'larda yurtdışına kaçan örgüt mensuplarına yapılan 'yurda dön' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik dava ve soruşturmalarda haklarında yakalama kararı olan firarilerin arasında darbe girişimine katılan 9'u general, 300 civarında asker yer alıyor.



Kayyum atanan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında, Bülent Keneş, Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli aranıyor.



Eski Milletvekili Hakan Şükür de yurt dışına kaçanların arasında bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava ve soruşturmalarda haklarında yakalama kararı olan Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, hakim, savcı ve iş adamlarının yanı sıra bazı emniyet müdürlerinin de yer aldığı firariler arasına, askerler de eklendi.

FETÖ soruşturmaları ve davalarında haklarında yakalama kararı olan bir numaralı sanık Fetullah Gülen dahil birçok şüpheli yurt dışında bulunuyor.

Yurt dışına kaçanların arasına, darbe girişimine katılan askerler de eklendi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün bazı üyeleri yurt dışına kaçtı. Güvenlik birimlerince, söz konusu kişilerden bazılarının Türkiye'den kaçarak terör örgütü PYD'ye sığındığı tespit edildi. Bu durum, "PKK ile FETÖ arasında ileri boyutta iş birliği yapıldığı" kuşkularını artırdı. Kandil'deki terör örgütünün sözde yöneticilerinin, telsiz görüşmelerinde, bu kişilere ilişkin kendilerine bağlı teröristlerden bilgi istediği belirlendi.

KAÇAN GENERALLER

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yaptığı açıklamada, darbe girişiminin ardından 9'u general olmak üzere 300 civarında askerin firar ettiğini belirterek, bunların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirmişti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından "firar" eden üst rütbeli subayların arasında iki tümamiral, 4 tuğamiral ve bir tuğgeneralin bulunduğu öğrenildi.

Firar eden ve TSK'dan ihraç edilen general ve amiraller arasında, eski tümamiral ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren, eski tuğamiral ve Kuzey Grup Görevi Komutanı Ayhan Bay ve eski tuğamiral ve Güney Grup Görevi Komutanı Nazmi Ekici de bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi Yavuz Fırkateyni'nde alıkoyan askerleri komuta ettiği bildirilen söz konusu isimler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kaçmış, İzmit'te iskeleye çıktıktan sonra ise kendilerini bekleyen araçla firar etmişti. Firar eden amiraller arasında bulunan, TSK'dan çıkarılan eski tuğamiral İrfan Arabacı'nın da yetki alanında olmamasına rağmen darbe girişiminin olduğu gece karargahtaki harekat merkezine inip, gemilerin denize açılmaları emir mesajını, ilgili yerlere gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

TANKLARI ŞEHRE GÖNDERME EMRİ VERDİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hazırlanan sözde atama listesi kapsamında, 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atandığı belirtilen ve TSK'dan ihracına karar verilen eski tuğgeneral Ali Kalyoncu, darbe girişiminin olduğu gece tugaya geldi. Kalyoncu'nun tank ve zırhlı araçları, Ankara merkeze gönderme emrini verdiği belirlendi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından da Kalyoncu firar eden eski subaylar arasında yer aldı.

İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama emri çıkarılan ve TSK'dan ihraçlarına karar verilen eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski tuğamiral Ali Suat Aktürk'ün ifadeleri alınamamıştı.

49 GAZETECİ ARANIYOR

Kayyum atanan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) soruşturmalarında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 89 kişiden 40'ı yakalandı, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklandı, 49 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ mensuplarının 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Abdullah Abdulkadiroğlu, Abdullah Kılıç, Ahmet Dönmez, Ali Akkuş, Arda Akın, Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Bülent Mumay, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cevheri Güven, Cihan Acar, Cuma Ulus, Emre Soncan, Ercan Gün, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Haşim Söylemez, Hüseyin Aydın, İbrahim Balta, Kamil Maman, Kerim Gün, Levent Kenez, Mahmut Hazar, Mehmet Gündem, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur, Mustafa Erkan Acar, Mürsel Genç, Selahattin Sevi, Seyid Kılıç, Turan Görüryılmaz, Ufuk Şanlı, Ufuk Emin Köroğlu, Yakup Sağlam ve Yakup Çetin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Yakup Sağlam, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Mehmet Gündem, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Bülent Mumay, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Arda Akın ve Ufuk Şanlı yakalandı, Ercan Gün teslim oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe yerleşkesinde işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 21'i Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Şüpheli gazetecilerden Nazlı Ilıcak'ın da arasında bulunduğu 17'si "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Yakup Sağlam ve Arda Akın adli kontrol kararıyla, Mehmet Gündem ve Bülent Mumay ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

11 GAZETECİ YURT DIŞINA ÇIKTI

Bu süreçte teslim olan Ercan Gün ile İbrahim Balta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 19 gazeteci ise aranıyor.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi'nin darbe girişiminden sonra, Ahmet Dönmez, Turan Görüryılmaz ve Ufuk Emin Köroğlu'nun ise 15 Temmuz'dan önce farklı tarihlerde yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Fatih Akalan'ın Antalya'nın Kaş ilçesinden deniz yoluyla, diğer şüphelilerin ise hava yoluyla ülkeden ayrıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapmasında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer gazeteciler Cevheri Güven, Erkan Akkuş, Ertuğrul Erbaş, Kerim Gün, Levent Kenez, Metin Yıkar, Muhammed Fatih Uğur ve Mürsel Genç de halen aranıyor.

ESKİ ZAMAN GAZETESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kayyum atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan Osman Nuri Öztürk, Ali Akbulut, Bülent Keneş, Mehmet Kamış, Hüseyin Döğme, Süleyman Sargın, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Mehmet Akif Afşar, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaattin Güner, Faruk Kardıç, Metin Tamer Gökçeoğlu, Faruk Akkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Ali Ünal, Mustafa Ünal, Zeki Önal, Hilmi Yavuz, Ahmet Turan Alkan, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Ali Bulaç, Bülent Korucu, İhsan Duran Dağı, Nuriye Ural, Hamit Çiçek, Adil Gülçek, Hamit Bilici, Şenol Kahraman, Melih Kılıç, Nevzat Güner, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Sedat Yetişkin, Oktay Vızvız, Abdullah Katırcıoğlu, Behçet Akyar, Murat Avcıoğlu, Yüksel Durgut, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen, Osman Nuri Arslan, Ömer Karakaş ve Hüseyin Turan hakkında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı alındı.

Şüpheli 47 kişiden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu, İhsan Duran Dağı, Mümtazar Türköne, Ahmet Metin Sekizkardeş, Cuma Kaya, Murat Avcıoğlu, Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Hüseyin Turan, Faruk Akkan yakalandı.

Gözaltındaki 15 şüpheliden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve İhsan Duran Dağı adliyeye gönderildi. Bunlardan İhsan Duran Dağı savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bulaç, Alpay, Alkan, Ünal, Ural ve Sarıibrahimoğlu tutuklandı.

Bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve evlerinde arama yapılan Zeki Önal ile Hilmi Yavuz, yaşlılık ve sağlık sorunlarından dolayı gözaltına alınmadı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 30 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

EKREM DUMANLI, PROF. DR TEKALAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, "şikede kumpas" yaptığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 19 Nisan'da düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakuş, eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu ve avukat Halil İbrahim Koca adreslerinde bulunamadı.

Zanlılardan Dumanlı, Tekalan, Karakuş ve Koca'nın yurt dışında olduğu, Likoğlu ve Ekizoğlu'nun haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu, bu sebeple ya yurt içinde saklandıkları ya da kaçak yollarla yurt dışına çıkmış olabilecekleri belirtildi.

İDDİANAMEDEKİ BİR NUMARALI İSİM

İddianamelerde yer alan örgütün bir numaralı ismi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen, 1999'dan beri ABD'de yaşıyor. Emre Uslu, Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında açılan davada, Sinan Dursun ise 25 Aralık kumpas davasında firari sanık olarak yer alıyor.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller oluştuğu gerekçesiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkardığı eski hakim Süleyman Karaçöl tutuklanırken, eski savcı Muammer Akkaş'ın firar ettiği tespit edildi.

HSYK kararnamesiyle görevden uzaklaştırılan, haklarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" iddialarıyla soruşturma yürütülen eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç için 10 Ağustos'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarıldı.

ZEKERİYA ÖZ VE CELAL KARA

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın da haklarında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasından önce yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Çorum Savcısı Fikret Seçen'in HSYK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım'da, 20 gün rapor alarak Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'nın Amsterdam şehrine gittiği öğrenildi. Ayrıca Ergenekon, Odatv gibi birçok davanın savcısı olan ve HSYK tarafından açığa alınan Cihan Kansız'ın da Belçika'ya gittiği ortaya çıktı.

"FETÖ yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet, terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamaları yöneltilen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in ise operasyondan 2 gün önce 30 Ağustos'ta uçakla İngiltere'ye gittiği belirlendi. Ayrıca FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlamak için iş adamlarıyla holding binasında toplantı düzenlerken suç üstü yakalandığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan kısa süre sonra bir üst mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan iş adamı Abdullah Büyük'ün de Bulgaristan'da olduğu kaydedildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan savcılar Hikmet Usta ve Günay Batur'un yanı sıra hakimler Sema Çoğan, Onur Çoğan, Gökmen Demircan, Davut Bedir, Ali Altıntaş, Fikret Kırmaz'ın da yurt dışına çıktıkları belirlendi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ ŞÜKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden hakarette bulunduğu iddiasıyla eski milletvekil ve milli futbolcu Hakan Şükür hakkında dava açılmıştı. Şükür için Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmalara "ABD'ye kaçtığı" belirtilen Hakan Şükür katılmadı.

DİĞER SORUŞTURMA VE DAVALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davanın 13 sanığından dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan, dönemin Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Güvenlik Sistemleri Büro Amiri Emniyet Amiri Serhat Demir ve dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Enes Çiğci halen firari durumda.

Bir süre firar eden sanıklardan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar ve suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Usta daha önce Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Öte yandan, İstihbarat Daire Başkanlığı eski üst düzey yöneticilerinden Recep Güven, Murat Ekizoğlu, Ayhan Falakalı ve İbrahim Tuka da yurt dışına giden isimler arasında yer aldı.

KPSS'de usulsüzlük iddialarına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 83 kişiden 7'si de yurt dışında. Usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmanın ikinci etabında ise hakkında gözaltı kararı alınan 78 sanıktan 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 2'sinin de yurt içinde firari durumda olduğu öğrenildi.

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun ve eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil de firari olarak arananlar arasında yer alıyor.