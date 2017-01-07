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Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler

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İzmir'de faaliyet gösteren bir saç ekim merkezi, teröristlerin gerçekleştirmek istediği katliamı canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'i reklam malzemesi yapmaya kalkıştı.
Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler
Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen terör örgütleri Kayseri ve İstanbul'dan sonra dün de İzmir'i hedef aldı. Bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi'ne katliama gelen teröristleri, kahraman polis Fethi Sekin durdurdu. Hakim-savcı otoparkına girmek isteyenhainleri durduran Sekin, kaleşnikoflarla araçtan inip kaçan teröristlerin peşine düştü. Bu sırada bombayı patlatmalarına rağmen takibi bırakmayan Sekin, son kurşununa kadar çatışıp 1 teröristi öldürdükten sonra şehit edildi.

Kahraman polisin şehadeti tüm Türkiye'yi yasa boğarken, İzmir'de faaliyet gösteren bir saç bakım merkezinin sosyal medyadan paylaştığı mesaj tepkiyle karşılaştı. Şehit polisin reklam malzemesi yapıldığı çirkin tweette, "Saç çekimi için tedavisini gerçekleştirdiğimiz kahraman şehidimiz Fethi Sekin..." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada yapılan tepkiler üzerine sayfa kapatıldı.

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