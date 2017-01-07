Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen terör örgütleri Kayseri ve İstanbul'dan sonra dün de İzmir'i hedef aldı. Bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi'ne katliama gelen teröristleri, kahraman polis Fethi Sekin durdurdu. Hakim-savcı otoparkına girmek isteyenhainleri durduran Sekin, kaleşnikoflarla araçtan inip kaçan teröristlerin peşine düştü. Bu sırada bombayı patlatmalarına rağmen takibi bırakmayan Sekin, son kurşununa kadar çatışıp 1 teröristi öldürdükten sonra şehit edildi.
Kahraman polisin şehadeti tüm Türkiye'yi yasa boğarken, İzmir'de faaliyet gösteren bir saç bakım merkezinin sosyal medyadan paylaştığı mesaj tepkiyle karşılaştı. Şehit polisin reklam malzemesi yapıldığı çirkin tweette, "Saç çekimi için tedavisini gerçekleştirdiğimiz kahraman şehidimiz Fethi Sekin..." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımın ardından sosyal medyada yapılan tepkiler üzerine sayfa kapatıldı.
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Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler
Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen terör örgütleri Kayseri ve İstanbul'dan sonra dün de İzmir'i hedef aldı. Bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi'ne katliama gelen teröristleri, kahraman polis Fethi Sekin durdurdu. Hakim-savcı otoparkına girmek isteyenhainleri durduran Sekin, kaleşnikoflarla araçtan inip kaçan teröristlerin peşine düştü. Bu sırada bombayı patlatmalarına rağmen takibi bırakmayan Sekin, son kurşununa kadar çatışıp 1 teröristi öldürdükten sonra şehit edildi.
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