MİT krizinde FETÖ parmağı

FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski İstanbul özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya’nın KCK soruşturması sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini ifade vermeye çağırdığı operasyonun delillerinin, Diyarbakır DTP İl Başkanlığı’nda bulunmuş gibi işlem yapıldığı ortaya çıktı.

FETÖ soruşturmasından tutuklu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ifadesinde MİT kriziyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Okur, “Yargıdaki FETÖ yapılanması hususunda MİT ve diğer devlet kurumları tarafından bir çok kez şahsen uyarıldığınız belirtilmektedir. Böyle bir ikaz yapılmış mıdır? Yapıldıysa neden gerekli tedbirleri almadınız” sorusuna, şu yanıtı verdi:

‘Orada bulunmadı’

“Ben görev yaptığım hiçbir dönemde belirttiğiniz şekilde bir uyarı almadım. MİT’ten herhangi bir görevli ile bu konuda görüşme yapmadım. Sadece 7 Şubat krizinde bir kez Hakan Fidan ile makamında görüştük. Bu görüşmede de konu 7 Şubat 2012’de kendisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılması konusu üzerinde bilgi verdi. Bu kapsamda örneğin, o tarihte medyaya bilahare yansıyan ve Diyarbakır DTP İl Başkanlığı’nda bulunduğu belirtilen belgelerin aslında orada bulunmadığını ve Brüksel’de yabancı bir servis tarafından Türk emniyet yetkililerine servis edildiğini anlattı. Bu servis olayından sonra belirtilen il başkanlığında bulunmuş gibi işlem yapıldığını söyledi. Bu spesifik soruşturma dışında yargı içerisindeki paralel yapı ile ilgili bir bilgilendirme yapmadı.”

2012’de başladı

Kamuoyunda, “MİT krizi” olarak bilinen süreç, PKK/KCK terör örgütü üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak 2012’de yapılan operasyonla başlamıştı. Operasyonda BDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda yapılan aramalarda, çözüm sürecinde Oslo’da yapılan toplantılara ait ses kayıtlarının da bulunduğu çok sayıda belgenin bulunduğu belirtilmişti. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in de aralarında bulunduğu beş kişiyle ilgili KCK soruşturmaları kapsamında ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, Fidan, Taner ve Güneş’i ifadeye çağıran Sarıkaya, iki MİT mensubuyla ilgili de yakalama emri çıkarttırmıştı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Fidan, Taner ve Güneş’in, 9 Şubat 2012’de ifadeye çağrıldığını bildirmişti. Fidan ve MİT görevlileri ifadeye gitmezken, CMK’da yapılan düzenlemeyle MİT mensupları ile bazı kamu görevlilerinin soruşturulması Başbakan’ın iznine bağlanmıştı. Sarıkaya’nın dosyadan el çektirilmesinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlileri hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini açıklamıştı.

Milliyet