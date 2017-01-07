Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı AÖL(Açık Öğretim Lisesi) sınavına girmek isteyenleri vurdu. Sınava girmek için zorlu bir mücadele veren öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. Bazı öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşamaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KARAR VERECEK KURUM: MEB

İstanbul'da sınava giremeyenlerin tepkilerin hedefi Valilik olurken, Türkiye genelinde yapılan AÖL sınavlarının ertelenmesiyle ilgili karar yetkisi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)'de olduğu öğrenildi.

TELAFİ HAKKI VERİLECEK

Haber7'nin ulaştığı MEB yetkilileri sınav takvimindeki sıkışıklık sebebiyle genel bir erteleme yapamadıklarını belirtti.Yetkililer, İstanbul'da kar nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler için telafi sınavı hakkı verileceğini söyledi.