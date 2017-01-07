07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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Irak'ta açıkladı: İbadi ile o konuda anlaştık!

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Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Irak'ta açıkladı: İbadi ile o konuda anlaştık!
Irak'ta açıkladı: İbadi ile o konuda anlaştık! Irak'ta açıkladı: İbadi ile o konuda anlaştık! Irak'ta açıkladı: İbadi ile o konuda anlaştık!

Başbakan Binali Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor" dedi.

BAŞİKA'DAKİ TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI

- Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız.

PKK SİNCAR'DAN TEMİZLENECEK

- Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.

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