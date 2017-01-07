07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

Karlov suikastında flaş gelişme!

»
Karlov suikastında flaş gelişme!
Karlov'u öldüren FETÖ teröristinin mezun olduğu polis okulunda, öğrencilere "abilik" yaptığı iddia edilen kişi ve yeğeni ile saldırganın dönem arkadaşı 4 polis tutuklandı.
Karlov suikastında flaş gelişme! Karlov suikastında flaş gelişme! Karlov suikastında flaş gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polis adaylarına "abilik" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4'ü polis 5 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının saldırgan Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki bağlantılarına yönelik yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Okulun emekli bulaşıkçısı olan ve polis adaylarına "abilik" yaptığı iddia edilen Süleyman Ergen ve yeğeni Nurullah İçöz ile saldırgan Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan ve FETÖ/PDY bağlantısı bulunduğu belirlenen polisler İlker Er, Abdülkadir Yağın, Erdoğan Erdinçli ve Ziya Şehitoğlu, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIK TALEPLERİ

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan İlker Er, FETÖ/PDY toplantılarına gittiği dönemde terör örgütü olduğunu bilmediklerini, dini duygularının istismar edildiğini, bu yüzden etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti.

Erdoğan Erdinçli ise FETÖ toplantılarının yapıldığı "dershane" tabir edilen yere bilmeden katıldığı için pişman olduğunu söyledi. Cahilce davranışı nedeniyle pişmanlığını dile getiren Erdinçli de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi.

Abdülkadir Yağın da FETÖ/PDY toplantılarına ve çağrıldığı birkaç kahvaltıya katıldığını ancak devlete zarar verecek bir faaliyette bulunmadığını ileri sürerek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini dile getirdi.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 zanlının FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair kuvvetli deliller olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Kararın yazıldığı tutuklama müzekkeresinde, "Şüphelilere isnat edilen suçun niteliği dikkate alındığında, şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmesinin kamu düzeninin sağlanması ve yeni bir suç işlenmesinin önüne geçilmesi için de gerekli olduğu, şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu, bu nedenle tutuklama kararının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık'ta bir sergiye katıldığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırgan Altıntaş'ın İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan 4 dönem arkadaşı ile mezun olduğu Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÖ üyesi polislere "abilik" yaptığı iddia edilen teknisyen yardımcısı Süleyman Ergen ile yeğeni gözaltına alınmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karlov suikastında flaş gelişme!Karlov suikastında flaş gelişme!Karlov'u öldüren FETÖ teröristinin mezun olduğu polis okulunda, öğrencilere "abilik" yaptığı iddia edilen kişi ve yeğeni ile saldırganın dönem arkadaşı 4 polis tutuklandı.
PKK'nın hedefinde onlar varPKK'nın hedefinde onlar varSilopi'de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 5 adet de anti tank mühimmatı bulunuyor.
Meteorolojiden önemli uyarı!Meteorolojiden önemli uyarı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.
İBB'den acil çağrı! Gelin ve alınİBB'den acil çağrı! Gelin ve alınİstanbul Büyükşehir Belediyesi, araçlarını otoyolda bırakan sürücülere çağrı yaptı.
Kandil'de PKK'ya ağır darbeKandil'de PKK'ya ağır darbeTürk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, 06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda örgüte ağır bir darbe daha indirildi
İstanbul'u kana bulayacaklardı!İstanbul'u kana bulayacaklardı!Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 2'si canlı bomba olmak üzere toplam 5 terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
  • El-Bab'dan acı haber geldi! 1 şehit07 Ocak 2017 Cumartesi 16:00
  • Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler07 Ocak 2017 Cumartesi 16:00
  • Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi!07 Ocak 2017 Cumartesi 15:58
  • FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler07 Ocak 2017 Cumartesi 15:30
  • İşte Şehit Fethi Sekin’in son dileği07 Ocak 2017 Cumartesi 15:27
  • MİT krizinde FETÖ parmağı07 Ocak 2017 Cumartesi 15:06
  • İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında07 Ocak 2017 Cumartesi 14:56
  • Elektrik kesintileri iptal edildi07 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
  • ABD'den FETÖ rezaleti! Dosyalar ulaştırılmamış07 Ocak 2017 Cumartesi 14:02
  • Kocaeli'de anne ile oğul birbirlerini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri