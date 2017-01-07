07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

Yatağından 20 milyon dolar çıktı

»
Yatağından 20 milyon dolar çıktı
ABD'de tutuklanan Brezilyalı şüphelinin evinde arama yapan polis, yatağın altına gizlenmiş büyük miktarda parayı buldu.
Yatağından 20 milyon dolar çıktı Yatağından 20 milyon dolar çıktı Yatağından 20 milyon dolar çıktı

Uluslararası dolandırıcılık komplosuyla ve kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Cleber Rene Rizerio Rocha isimli Brezilyalı adamın ilişkilerini araştıran savcılar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir apartman dairesinde incelemelerde bulundu.

20 MİLYON DOLAR

Yapılan aramada, dairedeki yatağın içine gizlenmiş vaziyette 20 milyon dolar bulundu. Paranın, TelexFree ismiyle 2012 ile 2014 arasında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren ama aslında 5 milyar dolarlık bir saadet zinciri olduğu ortaya çıkan şirketin mağdurlarından toplandığı ve aklanmaya çalışılan paraların bir kısmı olduğu sanılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi!'3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi!Birleşik Krallık merkezli YouGov araştırma şirketi, 9 ülkede 9000 kişinin katılımıyla çarpıcı bir anket düzenledi.
Yatağından 20 milyon dolar çıktıYatağından 20 milyon dolar çıktıABD'de tutuklanan Brezilyalı şüphelinin evinde arama yapan polis, yatağın altına gizlenmiş büyük miktarda parayı buldu.
Patlama sesi Türkiye'den duyuldu: 60 ölü!Patlama sesi Türkiye'den duyuldu: 60 ölü!Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
DEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı varDEAŞ, Azez'e saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı varKilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.
ABD buna ne diyecek? Skandalın fotoğrafları çıktıABD buna ne diyecek? Skandalın fotoğrafları çıktıABD, Suriye’deki kampta PKK’lı teröristlere askeri eğitim veriyor. Afrin kampında ABD’li askerlerin eğittiği hainlerden kurulu polis gücünün fotoğrafları ortaya çıktı.
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti!ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği şok etti!ABD'de Hollywood Havalimanı'nda düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı yapan kişi eski asker çıktı.
  • ABD'den Rusya sınırına yüzlerce tankla çıkarma07 Ocak 2017 Cumartesi 10:40
  • ABD'den flaş siber saldırı raporu07 Ocak 2017 Cumartesi 09:52
  • Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter07 Ocak 2017 Cumartesi 09:02
  • Terör örgütünün üst düzey lideri öldürüldü07 Ocak 2017 Cumartesi 08:05
  • ABD'de havalimanında silahlı saldırı06 Ocak 2017 Cuma 23:01
  • Suriye'de PKK kimlik dağıtıyor!06 Ocak 2017 Cuma 14:38
  • Esed rejiminden şok itiraf06 Ocak 2017 Cuma 14:12
  • BBC'den olay video! "Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğim?"06 Ocak 2017 Cuma 11:32
  • Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!06 Ocak 2017 Cuma 11:28
  • DAEŞ'in güçlenmesini Obama istemiş!06 Ocak 2017 Cuma 10:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri