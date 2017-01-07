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'3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi!

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'3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi!
Birleşik Krallık merkezli YouGov araştırma şirketi, 9 ülkede 9000 kişinin katılımıyla çarpıcı bir anket düzenledi.
'3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi! '3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi! '3. Dünya Savaşı' anketi düzenlendi!

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan dünyaca ünlü YouGov araştırma şirketi, Avrupa ve ABD'de çarpıcı bir ankete imza attı. Anket sonuçlarına göre Avrupalı ve Amerikalılar, dünya barışının hiç olmadığı kadar tehlike altında olduğunu ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu düşünüyor.

The Independent'ta yer alan habere göre, 9 ülkede 9000 kişiyle yapılan anketin sonuçları, Ortadoğu'daki karışıklıklar, dünya genelindeki terör saldırıları ve Vladimir Putin ile Donald Trump gibi liderleri savaşın habercisi olarak gösteriyor.

Araştırmaya göre ABD'lilerin yüzde 64'ü dünyanın büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu düşünürken, yüzde 15'i dünya barışı konusunda umutlu bir yaklaşım sergiliyor.

Yüzde 19'luk oranla dünya barışı konusunda ABD'lilerden az da olsa daha umutlu bir yaklaşım sergileyen İngilizlerin yüzde 61'i büyük bir savaşın mümkün olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Kuzey ülkelerinde yaşayanlar diğerlerine göre daha umutlu bir görüntü çiziyor. Ankete katılan ülkeler arasındaki en iyimser sonuçlara sahip olan Danimarka'da ankete katılanların yüzde 39'u savaş çıkmayacağını belirtirken, yüzde 45'lik bir dilim dünya savaşının yakın olduğu görüşünde.

HERKES TERÖR SALDIRISI BEKLİYOR

Anketi düzenleyen YouGov şirketinin politik ve sosyal araştırmalar direktörü Anthony Wells yaptığı açıklamada, "Fransa ve ABD korkunun en yüksek olduğu ülkeler olarak gözüküyor. Ancak farklı nedenlerle. Fransa'da korkular terör tehdidi ve Rusya ile gelişen düşmanca ilişkiler üzerine şekilleniyor. Fransızlar, büyük bir çoğunlukla önümüzdeki yıl içerisinde ülkelerinde büyük bir terör saldırısı daha olacağını düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarına göre, Finlandiya hariç her ülkenin vatandaşları önümüzdeki yıl ülkelerinde terör saldırısı olma ihtimalinin olmama ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyor.

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