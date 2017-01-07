07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:17İkindi 15:37Akşam 17:59Yatsı 19:25
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -5°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle...

»
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, koalisyon ve iki başlılığın ülkeye zarar verdiğini belirterek, “Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle sonuna kadar gitmek zorunda mıyız?” dedi.
Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle...
Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle... Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle... Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gönüllü Kültür Kuruluşları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Burada konuşma yapan Özhaseki, Anayasa görüşmelerinde gelinen son durum hakkında bilgiler verdi. Özhaseki koalisyon ve iki başlılığın ülkeye zarar verdiğini söylediği konuşmasında; "İki adım satın alarak bombalamaya çalışıyorlar. Bu bitmişlik alameti" dedi.

“Yeni bir gelişme de, yeni Anayasa hakkındaki görüşmeler ve geldiğimiz nokta. Önümüzde açacağımız 2 tane konu var. Birincisi mecliste önce 330’u bulacağız. MHP de bu konuda sözünde duruyor. Sonra vatandaşa döneceğiz, inşallah vatandaşlardan ‘olur’ alacağız. Eğer böyle olursa bu ülkede istikrar olacak. Eskiden olduğu gibi 15-16 ayda bir hükümet değişmeyecek. 8 aylık bakanım, çalışıyorum ama olaylara yeni vakıf oldum. Anlamak mümkün değil. 15 ayda başbakanlar sağı, solu tanıyana kadar biter, bir iş yapamazlar kolay kolay. Ne olabilir ki 1 senede, 1 buçuk senede. Burada her seçimde bir sonraki seçime kadar duracak bir iktidar gelecek inşallah. İkincisi iki başlılıktan kurtulacağız. İki başlılığın senelerce cezasını çektiğimiz halde bu işe muhalefet edenler sanki eskiden hiç yaşamamış gibi davranıyorlar. Parlamenter sistemin kutsiyetinden başlıyorlar, kerametlerinden devam ediyorlar. İyi de kardeşim bunları hoş söylüyorsunuz da rahmetli Özal’ın Demirel ile Mesut Yılmaz ile kavgasını unutmadık biz. Demirel’in Tansu Çiller ile kavgasını unutmadık biz. Ahmet Necdet Sezer geldi, onun Ecevit ile kavgasını unutmadık. Bu iki başlılıkları yaşamadık mı? Yaşadık. Şimdi nasıl böyle devam ediyoruz? Müthiş bir anlayış var da ondan. Sistemi bırakırsanız yine bir kavga çıkar. Bu kavgalardan bu ülke kurtulsun. En güçlü kurduğumuz medeniyetlere gidin, iki başlılık var mı? Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle sonuna kadar gitmek zorunda mıyız? Ama onların kafalarındaki şu; ‘Buraya gelecekler yüzde 50-51 alacak. Bizim parti nasıl alsın bunu? Biz iktidara gelemeyiz. İş kötü, o zaman mücadele edelim’ yaptıkları tek numara da bu. Tabi onların dediği de olmayacak. İnşallah iki başlılık da ortadan kalkacak. Koalisyon dönemlerini de çok yaşadık, inşallah o dönemler de ortadan kalkmış olur. Seçim öncesi koalisyonlar ve anlaşmalar olabilir. İki parti bir araya gelir anlaşırlar, seçime beraber girerler. Ne güzel. Önümüzdeki süreçte bu ay içerisinde mecliste Anayasa görüşmeleri inşallah tamamlanır. Oylamalar biter, sonra da iki aylık süreç içerisinde vatandaşa gideriz. Vatanda ‘Evet’ derse eyvallah, önümüz açılmış olur, ondan sonra yeni bir takvim açılmış olur. Eğer vatandaş istemiyorsa yapacak bir şey yok. Buna da saygı duymak lazım” şeklinde konuştu.

“İKİ ADAM SATIN ALARAK BOMBALAMAYA ÇALIŞIYORLAR. BU BİR BİTMİŞLİK ALAMETİ”

Bombalı terör saldırılarında istihbaratın zaafının bulunmadığını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bombalamalarda güvenlik zaafı var mı?’ deniliyor. Şunu bilelim, eğer birisi birini öldürmeyi veyahut bomba atmayı kafaya koymuşsa emin olun buna mani olmak çok zor. İstihbarat eskiden bir takım yanlış adamların elindeydi. Onlar temizlendi Allah’a şükür böyle bir zaaf kalmadı. Şimdi müthiş bir çalışma var. İyi bir grup var, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu örgütler de işi iyi bildiği için asla telefon kullanmıyorlar, bilgisayar kullanmıyorlar. İstihbaratın oltalarına düşmüyorlar. Kulaktan kulağa söylüyorlar, hiç ilişmemiş adamları getiriyorlar. Bunların yapmaya çalıştıkları tek şey can yakmak, içimizin acımasını sağlamak. Hatta bundan istifade ederek bazı partilerin eline fırsat verip iktidarı değiştirmeye çalışmak. Terör örgütü amaç olarak bir bölgeyi hedeflemişse, bir coğrafya parçasına devlet kurmayı hedeflemişse önce halka iner, alan hakimiyeti sağlar. Oradaki hakimiyetine göre kendi paçavrasını açar, ‘bağımsız oldum’ der çıkar. Bu denemeleri yaptılar, tam tersine döndü. O paçavraları indi, çukurları dolduruldu, halktan koptular. Şimdi iki adam satın alarak bombalamaya çalışıyorlar. Bu bir bitmişlik alameti. Bununla hakikaten canımızı sıkarlar, içimizi yakarlar. Başka da bir şey olmaz” dedi.

Programa Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çeşitli STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle...Bakan Özhaseki: Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle...Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, koalisyon ve iki başlılığın ülkeye zarar verdiğini belirterek, “Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle sonuna kadar gitmek zorunda mıyız?” dedi.
Karlov suikastında flaş gelişme!Karlov suikastında flaş gelişme!Karlov'u öldüren FETÖ teröristinin mezun olduğu polis okulunda, öğrencilere "abilik" yaptığı iddia edilen kişi ve yeğeni ile saldırganın dönem arkadaşı 4 polis tutuklandı.
PKK'nın hedefinde onlar varPKK'nın hedefinde onlar varSilopi'de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 5 adet de anti tank mühimmatı bulunuyor.
Meteorolojiden önemli uyarı!Meteorolojiden önemli uyarı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.
İBB'den acil çağrı! Gelin ve alınİBB'den acil çağrı! Gelin ve alınİstanbul Büyükşehir Belediyesi, araçlarını otoyolda bırakan sürücülere çağrı yaptı.
Kandil'de PKK'ya ağır darbeKandil'de PKK'ya ağır darbeTürk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, 06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda örgüte ağır bir darbe daha indirildi
  • İstanbul'u kana bulayacaklardı!07 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
  • El-Bab'dan acı haber geldi! 1 şehit07 Ocak 2017 Cumartesi 16:00
  • Kahraman şehit Fethi Sekin'i reklamlarına alet ettiler07 Ocak 2017 Cumartesi 16:00
  • Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi!07 Ocak 2017 Cumartesi 15:58
  • FETÖ soruşturmalarında firari olan isimler07 Ocak 2017 Cumartesi 15:30
  • İşte Şehit Fethi Sekin’in son dileği07 Ocak 2017 Cumartesi 15:27
  • MİT krizinde FETÖ parmağı07 Ocak 2017 Cumartesi 15:06
  • İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında07 Ocak 2017 Cumartesi 14:56
  • Elektrik kesintileri iptal edildi07 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
  • ABD'den FETÖ rezaleti! Dosyalar ulaştırılmamış07 Ocak 2017 Cumartesi 14:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri