İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.
15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
DEAŞ’ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki DEAŞ’ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.
07 Ocak 2017 Cumartesi9 R.Ahir 1438
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Reina saldırganının kimliği belli oldu
Ortaköy'de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.
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