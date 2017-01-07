Soylu: Son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerinin sivillere saldırılarla insanları tedirgin etmek istediğini belirterek, "Bu psikolojik bir harekattır. Buna gelmemeliyiz. Biz ne kadar sonuç alırsak, onların bu psikolojik harekatına da kadar ciddi darbe vururuz" dedi.
Hatay'da, Valilik'te kent ve güvenlikle ilgili yetkililerden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonrasında Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle kahvaltı yaptı. Kurmay Albay Turgay Aras tarafından karşılanan Bakan Soylu, basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte askerlerle sohbet etti.
"SON 300 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDEYİZ"
Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yapan Soylu, şunları söyledi:
"Türkiye hedefleri olan bir ülke, bir taraftan da birilerinin meşgul olduğu bir ülke. Bu birilerine bazen üst akıl deniliyor, bazen biz sıfatlandırıyoruz ve isimlendiriyoruz. Ama bilmenizi istiyorum. Çok söyledim, son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. 'Uydu' diyoruz uydumuz var, 'Yatırım' diyoruz yatırım yapabilecek kabiliyetlerimiz var. 3 milyona yakın Suriyeliyi, insanlığın ve medeniyetin gereği kucaklıyoruz. Kimseden 5 kuruş talebimiz yok."
"KAÇACAK DELİK ARIYORLAR"
Türkiye'nin terörü mutlaka yeneceğini vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin her noktasını dolaşıyorum. Vatandaş, 'Biz bu terörden kurtulmak istiyoruz ve size itimat ediyoruz' diyor. Yapmamız gereken vatandaşın bu itimadını boşa çıkartmamak. Terörle mücadelede canımız acıyor mu? Evlatlarımız şehit olunca acıyor. Bizim dinimiz, inancımız bu meseleyi o kadar yüksek bir noktaya koymuş ki, yani şahadet, gazilik meselesi. Bunlar olmadan şu vatan, devlet, millet, din için bu büyük mücadeleyi o kadar yüksek bir mertebeye koymuş ki gerek ailelerimiz, gerek dostlarımız, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın gözünde bir tek şey var. Bu ay yıldızlı bayrağı yurdun her yerinde dalgalandırmak ve üzerimize düşen birşey varsa da onu şüphesiz kabul etmek. Türkiye, çok bileşenli ve çok yönlü bir terör saldırısı karşısında. Buna karşı da çok güçlü, kuvvetli, ne yapacağını bilen bir güvenlik teşkilatı, jandarması, Türk Silahlı Kuvvetleri, polisi, korucusu, istihbaratı var. Dünyada hiçbir ülke bu kadar çok bileşenli saldırıya tahammül edemez ve teslim olur. Ama Allah'a şükürler olsun, bugün kendi istikametinde giden bir anlayış var. Şu an da kaçacak delik arıyorlar. Her noktada bunları takip eden bir anlayış ortaya koymuşuz. Siz ve biz çok iyi biliyoruz milletimizin de bilmeye ihtiyacı var. Terörle mücadele kararlılığımız en üst seviyede."
"HAİNCE SİVİLLERE SALDIRIYORLAR"
Sadece terörle mücadele edilmediğinin altını çizen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Terör ve teröristle mücadele ederken, ülkenin daha fazla büyümesi, zenginleşmesi, güçlenmesi için terörün bertaraf edilmesi en önemli mesele, sorumluluk ve zorunluluktur. Allah bizimle beraberdir. Biz bunları adım adım takip ediyoruz. Şu anda hangi korkuların içerisinde olduklarını da biliyoruz. Hainlik yapıyorlar, haince sivillere saldırıyorlar. Metropollere saldırmak istiyorlar, insanımızı tedirgin etmek istiyorlar. Yani terörizmi sadece dağda, kırsalda değil, şehir içerisinde de bir şekilde ortaya koyarak bizim terörle mücadelemizi sorgulatmak istiyorlar. Çok net. Bu psikolojik bir harekattır. Buna gelmememiz lazım. Biz ne kadar sonuç alırsak onların bu psikolojik harekatına da bizim terörle mücadelemizi sorgulatmak istemelerine de o kadar ciddi darbe vururuz."
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Soylu: Son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerinin sivillere saldırılarla insanları tedirgin etmek istediğini belirterek, "Bu psikolojik bir harekattır. Buna gelmemeliyiz. Biz ne kadar sonuç alırsak, onların bu psikolojik harekatına da kadar ciddi darbe vururuz" dedi.
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