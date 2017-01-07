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Polonya’da 10 kişi donarak öldü

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Polonya’da 10 kişi donarak öldü
Polonya'da son 2 gün içerisinde 10 kişi donarak öldü. Polonya'nın komşusu Almanya'da da kışın en soğuk günü yaşandı.
Polonya’da 10 kişi donarak öldü Polonya’da 10 kişi donarak öldü Polonya’da 10 kişi donarak öldü

Hava sıcaklıklarının perşembe gününden bu yana -20 derecede seyrettiği Polonya’da yetkililer, son iki gün içinde 10 kişinin soğuklar yüzünden donarak öldüğünü açıkladı.

Polonya Ulusal Güvenlik Merkezi sözcüsü Bozena Wysocka, 1 Kasım'dan bu yana ülkede 53 kişinin aşırı soğuklar yüzünden yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Meterologlar soğuk hava dalgasının hafta sonunda da etkisini sürdüreceğine dikkat çekti.

ALMANYA'DA KIŞIN EN SOĞUK GÜNÜ

Kışın en soğuk gününü yaşayan Almanya’nin Bavyera eyaletinde hava sıcaklığı -26 derece olarak ölçüldü. DW Türkçe’nin haberine göre, Alman Meteoroloji Dairesi bu kış hava sıcaklığında bir rekor yaşandığını duyurdu. Almanya'nın güneyinde Bavyera eyaletinde iki noktada, Reit im Winkl ve Schorndorf'da hava sıcaklığı -26 dereceye kadar düştü.

Yine Bavyera'da Oberstdorf'da ise termometre -25 dereceyi gösterdi. Meteorologlar hava sıcaklıklarının bu kadar düşmesinde Alex alçak basının etkili olduğunu belirtti. Alman Meteoroloji Dairesi Bavyera'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının nispeten artacağını ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Yetkililer ilk karın Alpler'e düşeceğini, kar kalınlığının 35 cm. ulaşacağını kaydetti.

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