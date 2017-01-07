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Kerry'nin ses kayıtları basına sızdı

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ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin terör örgütü DEAŞ hakkındaki görüşlerini anlattığı ses kayıtları basına sızdı.
Kerry'nin ses kayıtları basına sızdı
Kerry'nin ses kayıtları basına sızdı Kerry'nin ses kayıtları basına sızdı Kerry'nin ses kayıtları basına sızdı

DEAŞ'ın Suriye'de büyüdüğünü bildiklerini itiraf eden Kerry, "Esed'in tehdit altında olduğunu düşündük. DEAŞ'ın güçlendiğini gördük ve izliyorduk" diye konuşmuş.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 22 Eylül'de New York'ta Suriyeli muhalifler ve bazı batılı diplomatlarla gerçekleştirdiği yaklaşık 40 dakikalık toplantının ses kaydı sızdırıldı.

WİKİLEAKS TARAFINDAN SIZDIRILDI

WikiLeaks tarafından sızdırılan kayıtta Kerry, terör örgütü DEAŞ'ın yükselişini fark ettiklerini ancak bunun Suriye'de Esed rejimi üzerinde baskı kuracağını düşündükleri için müdahale etmediklerini söyledi.

Kerry, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya devreye girdi, çünkü DEAŞ güçleniyordu. DEAŞ'ın Şam'a yürüme olasılığı tehdit ediciydi. İşte Rusya bu yüzden devreye girdi. Çünkü bir DEAŞ hükümeti istemiyorlardı ve Esed'i desteklediler. Ve bunun (DEAŞ'ın) büyüdüğünü biliyorduk. İzliyorduk. DEAŞ'ın güçlendiğini gördük. Ve Esed'in tehdit altında olduğunu düşündük. Esed'i muhtemelen müzakere masasına oturtabiliriz diye düşündük. Ama Esed masaya oturmak yerine Putin'in desteğini aldı."

'KONGRE, ASKERİ MÜDAHALEYİ OYLAMAYI REDDETTİ'

Al Jazeera'de yer alan habere göre Kerry, Suriye rejimine yönelik askeri müdahalenin neden yapılamadığını ise şöyle açıkladı:

"Suriye'de güç kullanılması lehine konuştum. Bunu savundum. Kalkıp (kimyasal) silahlar yüzünden Esed'e saldıracağımızı duyuran benim. Sonrasında ise olaylar başka bir sürece doğru evrildi. Ama sonuç itibarıyla, Kongre, bunu oya sunmayı dahi reddetti. Tony Blair, parlamentoya gitti ve oylamayı kaybetti."

Kerry, görevin sona ermesi sebebiyle düzenlediği basına veda toplantısında da 2013'te yapılması düşünülen bu müdahaleyle ilgili, "İngiltere parlamentosunun hayır oyu yüzünden iş yürümedi, yoksa Obama Suriye'de güç kullanmaya kararlıydı" diyerek kendilerini aklamaya çalıştı.

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