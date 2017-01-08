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Rekor oy! Dünya 'Erdoğan' dedi

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Rekor oy! Dünya 'Erdoğan' dedi
Katar merkezli uluslararası televizyon kanalı El-Cezire'nin düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2016 yılının şahsiyeti' seçildi.
Rekor oy! Dünya 'Erdoğan' dedi Rekor oy! Dünya 'Erdoğan' dedi Rekor oy! Dünya 'Erdoğan' dedi

 

El-Cezire kanalında Mısırlı gazeteci Mahmut Murat'ın sunduğu "Haberlerin Yarışı" adlı programda, yaklaşık 130 binden fazla kişinin katıldığı anket sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2016 yılının şahsiyeti" seçildi.

Söz konusu program, her hafta izleyicilerinden "haftanın kişisi" ve "haftanın en önemli olayını" seçmesini talep ediyor ancak yeni yıl nedeniyle bu kez izleyicilerin "2016 yılının şahsiyeti"ni belirlemeleri istendi.

10 İSİM OYLAMAYA SUNULDU

El-Cezire, üç etaplı anketin ilk aşamasında kullanıcıların kanalın resmi Facebook sayfasından "2016 yılının şahsiyeti" oylaması için adaylarını sunmalarını talep etti. Anketin ikinci aşamasında resmi Facebook ve internet sitesinde 10 ismin oylamaya sunulduğunu açıklandı.

YILIN ŞAHSİYETİ 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'

Son olarak da ikinci aşamada en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli çocuklar adına Ümran bebek, Tunuslu uçak mühendisi Muhammed ez-Zevari ve Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran olmak üzere 4 isim arasında oylama yapıldı. Ankette yılın şahsiyeti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi.

15 TEMMUZ PROGRAMI YAYINLANDI

Sonuçların açıklanması sırasında El-Cezire, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız kılınmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği kararlı duruşu anlatan program yayınlandı. Programın içeriğinde Erdoğan'ın hayatından kesitlere yer verildi.

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 40'ını alırken Suriyeli Ümran bebek yüzde 34, Tunuslu uçak mühendisi Zevari yüzde 17 ve Fas Başbakanı Benkiran ise yüzde 9 oy aldı.

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