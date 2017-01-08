Beşiktaş'a Antalya'da Eto'o hüsranı

Beşiktaş ile Antalyaspor yöneticilerinin Samuel Eto'o transferi için haftalardır sürdürdüğü görüşmeler olumsuz sonuçlandı.



Bu konudaki son açıklamayı yapan isim Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk oldu. Öztürk, kırmızı beyazlı kulübün yeni yaptırılan tesislerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri, büyük oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto’o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık" dedi.

BAŞKAN ÖZTÜRK VE ETO'O TÜRKÇE KONUŞTU

Başkan Öztürk konuşmasının ardından Samuel Eto'o ile, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı sahneye davet etti. Daha sonra Öztürk ile Eto'o arasında Türkçe olarak şu konuşma geçti:



Öztürk: Antalya’yı seviyor musun?

Eto'o: Evet.

Öztürk: Biz kimiz?

Eto'o: Antalyasporuz.

ÖZTÜRK'TEN BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRAN AÇIKLAMA

Ali Şafak Öztürk'ün, "Samuel Eto'o'yu satmayacağız" sözleri sonrasında törenin davetlileri arasında yer alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in yüz ifadesi kameralara böyle yansıdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI BAŞKAN ÖZTÜRK'E TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer taraftan bu olay Beşiktaş taraftarları arasında büyük öfkeye yol açtı. Siyah beyazlılar sosyal medyada Ali Şafak Öztürk'e tepkilerini dile getirirken, yönetimden bugün Antalyaspor ile oynanacak özel maçın iptalini istediler.