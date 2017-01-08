Bakan Soylu: Maşalarınızın işini bitireceğiz!

Güvenlik güçlerinin Türkiye'nin her yerinde olduğunu ve ülkenin selameti için mücadele ettiğinin altını çizen İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, "Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara, el altından destek vermeye çalışıyorlar. O kamplarda, PYD'nin kamplarında, PKK kamplarında nelerin olduğunu bütün dünyanın bildiğimizi bilmesini istiyoruz, adım adım hangi oyunu bize karşı kurduklarını, Türkiye'yi terörle terbiye edebilmek için Türkiye'nin her tarafını teröre bulaştırabilmek için neler yapmak istediklerini bildiğimizi bilmenizi istiyoruz.

"MAŞALARINIZIN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ"

Bunla mücadele edeceğiz, hem de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama terörle yapmış olduğunuz ve bu milletin ayakta durarak gerçekleştirdiği bu mücadelenin sonu selamettir, huzurdur, birliktir, beraberliktir, güçlü Türkiyedir, zengin özgür Türkiye'dir ve sonu yarına ait her birinizin güzel bir şekilde aydınlığıdır. Biz bunun farkındayız. Ne kadar desteklerseniz destekleyin, maşalarınızın işini bitireceğiz, hiç merak etmeyin." dedi.