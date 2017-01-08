08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
  • “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:18İkindi 15:38Akşam 18:00Yatsı 19:26
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 77.107 0.94
  • Altın: 137,557 0.83
  • Dolar: 3,6304 0.84
  • Euro: 3,8336 0.46

Terörist kömür arabasında götürüldü

»
Teröristin cenazesini teslim alan baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu.
Terörist kömür arabasında götürüldü
Terörist kömür arabasında götürüldü Terörist kömür arabasında götürüldü Terörist kömür arabasında götürüldü

İzmir'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist M.Ç'nin cenazesini babası teslim aldı. Teröristin babasına, cenazeyi taşıması için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi. Aile, cenazeyi kapalı kasasında kömür taşınan bir minibüs buldu.

İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıdan bulunup, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerden M.Ç.'nin babası A.Ç., İzmir'e gelerek cenazeyi teslim aldı. Saldırıdan sonra kimliği belirlenen teröristin Muğla'da oturan ailesiyle bağlantıya geçen polis, onları İzmir'e getirdi.

KİMSE ARAÇ VERMEDİ

Teröristin babasına, cenazeyi taşıması için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi. Bu gelişme üzerine aile, kapalı kasasında kömür taşınan bir minibüs buldu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tutulan terörist M.Ç.'nin cenazesi daha sonra babası A.Ç.'ye teslim edildi. Bir yakınıyla teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu alan baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu. Bu sırada orada bulunanlar, "Layığını buldu" sözleriyle tepkisini gösterdi. Teröristin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a götürüldü.

"SAHİP ÇIKAMADIM"

Adliyeye hain saldırıyı gerçekleştirdiği sırada öldürülen teröristin cenazesini teslim almaya gelen babası A.Ç., oğlunun Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 5 yıl önce mezun olduğunu, ondan sonra da bir daha haber alamadıklarını anlattı. Teröristin babası A.Ç., "Biz bu insanın kaybolduğunu anlatmıştık. Biz sahip çıkamadık. Devlet sahip çıkamadı. Sahip çıkamamışız. Kayıp başvurusunda bulunduk. 5 yıldır görüşmüyoruz. Görüşmüyorduk. Emniyetten gelip bizi buraya getirdiler. Teşhis yapmak içini geldik" dedi. Türkiye'de çok sayıda terör örgütünün bulunduğunu söyleyen baba, "Memlekette bir tane, beş tane mi herkesin psikolojisi bozuldu. Bugün terör, yarın terör, sabah terör, akşam terör. Memlekette yapacak bir şey yok. Kaderde varsa kaşıktan çıkıyor" diye konuştu. Kendilerinin suçununu olmadığını belirten A.Ç., "Anne ve babaların hiç suçu yok. Biz ürettik, çalıştık. Gözümüzden esirgedik. Tırnağımızla kaşıdık, onları büyüttük. Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi. Okulunu bitirdikten sonra teröre katıldı" dedi.

ŞEHİT YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın yakınlarına da başsağlığı dileyen A.Ç., oğlunun karıştığı terör saldırısıyla ilgili olarak ise "Lanet olsun. Saldırıyı kim yaparsa yapsın, insana öldürenlere lanet olsun. İnsanları öldürmesinler, insana yazıktır. Ona da yazıktır, ona da yazıktır. Herkese yazıktır. Bu dünya herkese yeter. İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın. Ölenlere Allah rahmete eylesin, mekanları cennet olsun. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Allaha herkesin kalbine insanlık, vicdan koysun. İnsanlar birbirini öldürmesin. Ben oğlumu daha önce de eleştirdim sonra da eleştirdim. İnsanları böyle ölüme gönderenlere de lanet olsun. Öyle olmaz. Oğlumu bulmak için aradım. Elimi koymadığım taş kalmadı. Başarısız kaldım ne yapayım" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Memuriyette yeni dönemMemuriyette yeni dönemÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu çalışma reformunu biran önce yapmak istediklerini söyledi.
TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması! 69 DEAŞ'lı ve 252 hedef...TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması! 69 DEAŞ'lı ve 252 hedef...Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Terörist kömür arabasında götürüldüTerörist kömür arabasında götürüldüTeröristin cenazesini teslim alan baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu.
Reina'daki Noel Baba ilk kez konuştu!Reina'daki Noel Baba ilk kez konuştu!Reina katliamında ikinci saldırgan olduğu iddia edilen ancak daha sonra işyerinin servis elemanı olduğu anlaşılan Noel Baba kıyafetli çalışan Selçuk Ş., ilk kez konuştu.
Trabzon Sürmene'de büyük yangınTrabzon Sürmene'de büyük yangınSürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
FETÖ tutukluları için kırmızı alarmFETÖ tutukluları için kırmızı alarmJandarma Genel Komutanlığı, tutuklu FETÖ'cüler için uyarıda bulundu. Hainleri ziyaret eden avukat ve ailelerin firar girişimlerine yardımcı olacakları belirtilerek önlem alınması istendi.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri o iddiaları yalanladı!08 Ocak 2017 Pazar 08:56
  • Gabar Dağı'ndaki operasyonun görüntüleri08 Ocak 2017 Pazar 08:52
  • Necdet Özel'den FETÖ sorusuna cevap08 Ocak 2017 Pazar 08:47
  • Telefon dükkanına kamyonla daldı08 Ocak 2017 Pazar 08:46
  • İstanbul'da kar 1 metreyi geçti08 Ocak 2017 Pazar 08:40
  • Rekor oy! Dünya 'Erdoğan' dedi08 Ocak 2017 Pazar 08:39
  • Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkisi alındı08 Ocak 2017 Pazar 08:37
  • Trump'tan Rusya açıklaması: Sadece aptallar...07 Ocak 2017 Cumartesi 22:44
  • Kerry'nin ses kayıtları basına sızdı07 Ocak 2017 Cumartesi 22:40
  • İstanbul Valisi Vasip Şahin'den açıklama07 Ocak 2017 Cumartesi 21:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri