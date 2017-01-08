Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 292 hedefin imha edildiğini açıkladı. Operasyonda ayrıca iki top ve bir tank imha edildi.
08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.
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