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Memuriyette yeni dönem

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu çalışma reformunu biran önce yapmak istediklerini söyledi.
Memuriyette yeni dönem
Memuriyette yeni dönem Memuriyette yeni dönem Memuriyette yeni dönem

 

Kamu çalışma reformunun bir an önce yapılması gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Reform tamamlanırsa, millet adına yapılabilecek en büyük reform olacak” dedi.

Reformla ilgili bu yıl paydaşlarla çalışacaklarını belirten Müezzinoğlu, “Reformu bütün olarak yapmak en iyisi. Paydaşlarla bunu çalışacağız. 657'likler, işçiler, yarı zamanlı hizmet alımı, taşeronlar, 4/ a, b, c hepsini kapsayacak şekilde kamu çalışanı reformu olmalı.

30 YIL SONRA DA BİZİM MEMURUMUZ OLMALI

Memuriyet güvencesinin tek başına kriter olmayacağını anlatan Müezzinoğlu, "Güvence artı ne olmalı. Terfi nasıl olmalı. Memuru bugün aldık 30 yıl sonra da bizim memurumuz mu, kendisini geliştirmiş mi, alanındaki gelişmeleri takip edip etmediğine bakmalıyız. Milletimiz kendi alanlarındaki gelişmeleri dünya ile yarışacak şekilde takip edebilmeli. Bu performans 5 yılık olabilir, ya da belli dilimlerle kendisini değerlendirir, buna da güvence konulur olur. Ama tek başına 'memuriyete gireyim, güvencem olsun' olmaz” şeklinde konuştu.

YENİ ŞAFAK

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