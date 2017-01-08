Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istemiyor

Galatasaray Fortuna Düsseldorf'un 22 yaşındaki futbolcusu Kaan Ayhan’ı transfer etmeyi düşünürken genç oyuncu Türkiye'de henüz oynamak istemediğini açıkladı.
YAKIN GELECEKTE DEĞİL
Kaan Ayhan "Bu konu hakkında medyada yazılanlar dışında bir şey bilmiyorum. Sadece Türkiye’de bu tarz haberler çıkıyor. Türkiye’deki üç büyüklerden birinde oynamayı hep istemişimdir, ama kariyerimin sonunda olmasını tercih ederim. Yakın geleceğimi Bundesliga’da görüyorum. Fortuna’da mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum’’ şeklinde konuştu.