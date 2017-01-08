08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı

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Gerçek Finliler Partisi (PS) Milletvekili Müslümanlara sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bin 160 avro para cezasına çarptırıldı.
Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı
Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı Müslümanlara hakaret eden vekil cezaya çarptırıldı

 

Finlandiya resmi haber ajansı STT''nin haberine göre, Jyveskyle kentindeki bölge mahkemesinde görülen davada, Hakkarainen'e verilen 20 günlük hapis, bin 160 avro para cezasına çevrildi.

Hakkarainen, geçen yıl temmuz ayında Fransa'da meydana gelen ve 86 kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı sonrası sosyal medya hesabından, "Bütün Müslümanlar terörist değil, ancak tüm teröristler Müslümanlar. Müslümanlar Finlandiya'dan dışarı.'' paylaşımında bulunmuştu.

Ülkedeki üçüncü büyük parti olan PS, aynı zamanda Finlandiya merkez sağ koalisyonun ortağı olarak dışişleri bakanlığını elinde bulunduruyor. Aşırı sağcı PS, sığınmacı karşıtlığı ile biliniyor.

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