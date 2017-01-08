Ece Erken zehirlendi

Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanata gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Haiit hocamdan rica ettim. Allah raziı kırmadı beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. Salı günü yayında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Sunucu Ece Erken'in, ikinci mesajında ise "Besin zehirlenmesiymiş. Dün dışarıda et yedim, ondan diye düşünüyoruz" notunu yazdı.