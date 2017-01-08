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Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı

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Öğrenciler ve veliler, "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt bulabilmek için Vali Şahin'e sosyal medya hesaplarından seslendi. Cevap Afet Yönetimi Uzmanı Kadıoğlu'ndan geldi.
Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı
Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı Okullar tatil olacak mı? Açıklama yapıldı

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Kar yağışı hafif şekilde devam ederken tatil haberi bekleyen öğrenciler, "İstanbul’da 9 Ocak Pazartesi günü - yarın okullar tatil edilecek mi?" sorusunu dile getirmeye devam ediyor...

Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. İstanbul'da ara sokaklarda buzlanma ve sürücülerin sıkıntı yaşadığı görülüyor. Öğrenciler ise şimdiden 'Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun peşine düştü... Kar yağışının İstanbul'da aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.  Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da da kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek. 

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da öğrenciler ise 'Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu konuyla ilgili valilikten henüz açıklama yok. 

Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu dün şunları söylemişti: Kar yağışı bu geceye doğru İstanbul'da etkisini kaybedecek, yarın (bugün) tekrar hafif artış var, fakat doğuya çekilmesi ve havanın açmasıyla yerdeki kar buza dönüşecek. Problem ara sokaklarda. İlçe belediyeleri üzerine düşeni yapıp kendi yollarını temizlemeli. Herkesin büyükşehir belediyesinin arkasına sığınmaması gerekiyor. Normalde tatil olmaması lazım ama herkes üzerine düşeni yapmazsa okullar tatil edilebilir, tabii karar yetkili mercilerde.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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KAR KALINLIKLARI

Kentte dün akşam saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

 

 

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