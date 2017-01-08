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AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı

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AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı
AK Parti'nin yeni anayasa toplantılarında ''MHP Genel Merkezi ile parti tabanının görüşü aynı olmadığı, referandumda sorun yaşanabileceği'' belirtildi.​
AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı AK Partili vekillerden ''MHP tabanı'' uyarısı

AK Parti’de üç günden bu yana süren anayasa başlıklı toplantılarda ilginç değerlendirmeler yapıldı. Başkanlık sistemini içeren anayasa paketine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bazı milletvekillerinin, “MHP’nin Genel Merkezi ile tabanının anayasa değişikliğine bakışı aynı değil. Referandumda sorun yaşanabilir” dediği öğrenildi. Başbakan Binali Yıldırım da “Referandum sürecini ayrıca planlıyoruz. Sadece AK Parti tabanı değil, tüm kesimleri kapsayacak kampanya yapacağız” dedi.

Önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan üçüncü ve son toplantıda milletvekilleri, anayasa paketi ve referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, art arda yaşanan bombalı saldırılar da gündeme geldi ve milletvekilleri, terör olaylarının Türkiye’nin hızını kesmeye yönelik, yabancı güçlerin hesaplarından kaynaklandığını dile getirdi. Başbakan Yıldırım da “Özellikle böyle dönemlerde sosyal medyayı dikkatli kullanın. Hem terör olayları, hem anayasa konusunda, yanlış anlamaya neden olabilecek, parti politikalarına uygun olmayan paylaşımlarda bulunmayın” uyarısında bulundu.

UZLAŞMAYA TEPKİ VAR

Toplantıda, en dikkat çeken konuyu ise AK Parti-MHP işbirliği oldu. Bazı milletvekilleri, Meclis’teki görüşmelerle, referandum sürecinin birbirinden farklı olacağını ifade etti. MHP’nin Meclis’te uzlaşma metnine destek vermesine karşın, referandum sürecinde MHP tabanının aynı refleksi göstermeyeceğini dile getirenler oldu. Milletvekilleri, MHP tabanında, AK Parti ile yapılan uzlaşmaya tepki gösterenlerin sayısının gittikçe arttığını söyledi.

KAMPANYA TÜM KESİMLERE

Başbakan Yıldırım, referandum sürecinde kampanyanın, sadece AK Parti tabanı için değil, MHP, diğer partililer ve Kürtlere yönelik içeriklerden oluşacağını, tüm kesimlere başkanlık sisteminin getirilerinin anlatılacağını ifade etti. Referandum sürecine ilişkin profesyonel çalışmalar yapılacağı, ayrıca milletvekillerinin önerilerini almak için ikinci kez bir araya gelineceği belirtildi. Referandum sürecinde, net sloganlarla bu sistemin yararlarının anlatılacağı, konferanslar ve büyük toplantılar düzenleneceği ifade edildi.

Hürriyet

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