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Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​

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Meclis'te görüşülecek anayasa değişikliği teklifi için partiler kolları sıvadı ve planını hazırladı. Başbakan ise vekillere talimat verdi.
Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​
Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​ Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​ Partilerden anayasa teklifi için taktik savaşları​

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri yarın başlayacak. Ancak AK Parti teklifin hızlı bir şekilde geçmesini hedeflerken CHP sert muhalefet yapacağı konuşuluyor. MHP'nin olumlu görüşler belirteceği teklifte HDP'nin ise sert muhalefet yapmayacağı üzerinde duruluyor. Başbakan Yıldırım da mileltvekilerine talimat verirken herkesin bu görüşmelerde hazır olmasını istedi. Bütün programlar iptal edildi.

CHP İLE SICAK TEMAS: 2 ÖNERİYE EVET

Anayasa Komisyonundaki gerginliğin Genel Kurul’a yansımaması için AK Parti birkaç gündür CHP yöneticileri ile temasta bulunuyor. CHP; Meclis televizyonunun görüşmelerin tamamını canlı yayınlanmasını ve milletvekillerine tanınan konuşma sürelerinin uzatılmasını talep ediyor. AK Parti her iki öneriye de sıcak bakıyor. 

BAŞBAKAN'DAN PARTİLİLERE TALİMAT

Başbakan Binali Yıldırım’ın da bu konuda parti yönetimine talimat verdiği belirtildi. Ancak bu iki talep yerine getirilse bile, CHP her gün grup önerisi vererek, her maddede usul tartışması açarak ve iç tüzükten kaynaklanan diğer haklarını kullanarak görüşmeleri tıkama ve uzatma stratejisi izleyecek. AK Parti ise tüm engellemelere rağmen günde en az 3 maddenin geçirilmesini hedefliyor. AK Parti’de gerginliğe yol açacak davranışlardan uzak durulması uyarısı yapıldı. Milletvekilleri ve bakanların tüm yurt içi ve yurt dışı programları iptal edildi. Anayasa görüşmeleri boyunca AK Parti grubunun tam kadro Meclis’te olmaları istendi.

PARTİLERİN TATKTİK SAVAŞI

AK Parti’nin yaptığı hesaplamalara göre normal şartlarda bir maddenin kabul edilmesi için 4 saatlik bir süre gerekiyor. Ancak, CHP’nin engelleme girişimleri bu süreyi daha da uzatacak. Bu durum görüşmelerin ocak sonuna sarkması ihtimalini de gündeme getiriyor. HDP’nin ‘sert muhalefet’ yapmayacağı, MHP’nin ise teklife destek içerikli konuşmalar yapacağı ifade ediliyor. Hatta AK Parti’nin, bazı maddelerdeki konuşma haklarını MHP’ye devredeceği belirtildi. Genel Kurul’daki görüşmelerde CHP ile AK Parti arasında önerge savaşları da yaşanacak.

AK PARTİ CHP'Yİ KENDİ ÖNERGESİ İLE DURDURACAK

Meclis içtüzüğüne göre her madde üzerinde en fazla 7 önerge verilebiliyor. Önergeler önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunup işleme konuluyor. CHP vereceği her önerge üzerinde de konuşarak görüşmelerin uzamasını hedefliyor. AK Parti ise, önergeleri kendi milletvekillerine verdirerek CHP’nin her maddede en fazla iki maddede önerge verebilmesini planlıyor. (Türkiye)

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