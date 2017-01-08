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İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

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İstanbul'da 2 gündür yoğun şekilde devam eden kar yağışı aralıklar Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den uyarı geldi.
İstanbul'da kar ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

 

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Ancak sabah saatlerinde yeniden etkili bir şekilde yağmaya başladı. Sıcaklıklar sıfırın altına düştü. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün gündüz en yüksek sıcaklık -2, hissedilen sıcaklık ise -20 derece olacak. 

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da kar yağışı devam ederken, öğrenciler 'pazartesi okullar tatil olacak mı' sorusunun cevabını merakla bekliyor. Okulların tatip olup olmadığına ilişkin henüz Valilikten resmi bir açıklama gelmedi. 

İstanbul'da pazartesi ve salı günü aralıklarla orta kuvvette kar yağışı devam edecek. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor. 

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü. Kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi beklendiği belirtildi. Çarşamba ve Perşembe günleri ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

TÜRK HAVA YOLLARI İPTAL ETTİ

THY, Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında havasıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIKLARI

Kentte dün akşam saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:

-Çatalca-Subaşı: 110 cm

-Arnavutköy: 60-65cm

-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm

-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa: 45-50 cm

-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm

-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35 cm

-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm

-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm

-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm

-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm

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