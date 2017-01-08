İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde İstanbul'u etkisini altına alan yoğun kar fırtınası özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey olmak üzere il genelinde etkili oldu.
Gece de aralıklarla devam eden ve bölgesel olarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluk yaşatmadı.
İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda, kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.
İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapılırken, karayollarının tıkanmasının ve yaşanan kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi.
Bu arada trafikte bekleyen vatandaşlara da kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı.
İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.
İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekiplerince de gece saatlerinden sabaha kadar 8 bin 689 toz tuz, 36 ton solisyon kullanıldı. Öte yandan 723 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.
Metro ve tramvay hatları 24 saat kesintisiz hizmet verdi
Gece boyunca, ilgili ekipler üst geçit, meydan ve otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki metro ve tramvay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobüs hattına da ek seferler konuldu.
Bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de 40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde aralıklarla devam ediyor.
- İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...İki kritik bölge DEAŞ'ın elinden alındı!3 yaşındaki çocuk yanarak can verdiHalk terörün arkasında ABD var dediYargıtay'dan kritik fazla mesai kararıKılıçdaroğlu: Yenikapı'ya ihanet etmeyen tek lider benimCIA ajanından çarpıcı Türkiye açıklamasıPensilvanya’dan Pentagon’a uzanan şüpheBaşbakan Yıldırım ve Barzani'den ortak açıklamaPartilerden anayasa teklifi için taktik savaşları
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize. (Bakara Suresi, 286)
- “Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır.” [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905)
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:18 İkindi 15:38 Akşam 18:00 Yatsı 19:26
- 11°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -7°C Afyon
- 4°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -3°C Ankara
- 10°C Antalya
- 3°C Artvin
- 3°C Aydın
- -3°C Balıkesir
- BIST: 77.107 0.94
- Altın: 137,557 0.83
- Dolar: 3,6304 0.84
- Euro: 3,8336 0.46
İstanbul'da kırmızı alarm! 1347 araç ve 7 bin personelle...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde İstanbul'u etkisini altına alan yoğun kar fırtınası özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey olmak üzere il genelinde etkili oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
- Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacak
- Ankara'da toplu taşımaya zam geldi!
- Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!
- Gezici Levent gizli kapaklı boşandı
- Diriliş Ertuğrul'a taze kan!
- Tabutu açan aile neye uğradığını şaşırdı
- 10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan vicdansız anne yakalandı
- Gülriz Sururi'den takipçilerine uyarı
- Şahan Gökbakar isyan etti!
- Montunu bulana öyle şeyler vaat etti ki...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.