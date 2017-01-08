"2017'de girişimciye büyük destek geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de girişimcilerin finansman sorununu çözmek ve gençleri de girişimciliğe teşvik etmek amacıyla devrim niteliğinde destekler vereceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu kapsamda 2017'de 2,5-3 milyar liralık yeni finansman kaynağı yaratacaklarını açıkladı. Şimşek, bu kapsamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) standart fonlarının asgari yüzde 1 oranında girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmasını zorunlu hale getirdiklerini söyledi.



AA muhabirine, girişimciliğe verilen destekler hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 2016 yılının birçok yeniliğin hayata geçtiği ve yabancı yatımcıların Türkiye'yi girişim sermayesi yatırımlarında tercih ettikleri bir yıl olduğunu belirtti.



Geçen yıl girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı bağlamında parlak bir yıl geçirdiklerini anlatan Şimşek, Hazine Müsteşarlığının 2016'da ilk kez girişim sermayesi fonlarını desteklemek için üst fonlara ortak olduğunu ve kaynak aktardığını anımsattı.



Bu çerçevede Hazinenin Avrupa Yatırım Fonu tarafından kurulan üst fona 60 milyon avro taahhüt ettiğine işaret eden Şimşek, "Ancak sistemin kurgusu ve ikili anlaşmalarımız gereği fonun en az 400 milyon avro yatırım hacmi olacaktır ki beklentilerimiz bu rakamın çok daha üstündedir. Bu üst fonun faaliyete geçmesi ile birlikte 'yabancı yatırımcı ülkemize gelmez' önyargısı yıkılmış ve 3 yabancı girişim sermayesi fonundan en az 300 milyon avro tutarında yatırım taahhüdü alınmıştır." ifadelerini kullandı



Şimşek, Türkiye'deki girişimcilik eko sisteminin gelişmesi açısından 2017 yılında da projelerin hızlanarak devam edeceğini bildirerek, mevcut araçlarla yetinmeyeceklerini, hem var olan uygulamaların hacmini artıracaklarını hem de yeni uygulamaları gündemlerine alacaklarını vurguladı.



"FONLARA DOĞRUDAN KAYNAK AKTARACAĞIZ"



Gelecek dönemde Hazinenin üst fonların yanı sıra fonlara da doğrudan kaynak aktarmasına imkan tanıyacaklarını belirten Şimşek, "Bu değişiklik ile girişimcilik eko sistemine yönelik girişim sermayesi yatırımlarının artmasını ve bu kültürün yatırımcılarımızda oluşmasını, ayrıca yatırımcılarımızın tecrübelerinin ve kapasitelerinin geliştirilmesi bakımından doğrudan girişim sermayesi fonlarına kaynak taahhüt edilmesini amaçlıyoruz." dedi.



Şimşek, faizsiz finansmanın önemli bir aracı olan girişim sermayesi fonlarının Türkiye'de daha yaygın yatırım yapmaları ve sadece belirli çevrelerle sınırlı kalmamaları için çalışma yapacaklarını kaydetti.



"KATILIM BANKALARINI TEŞVİK EDECEĞİZ"



Katılım bankalarını girişimcilere finansman sağlamaya teşvik edeceklerini aktaran Şimşek, katılım bankalarının kar zarar ortaklığına dayalı finansman araçlarına yönlendirilmesi ve bu tür yatırımlar ile girişimcilere kaliteli finansman sağlamaları amacıyla yapılan çalışmaların da devam ettiğini söyledi.



Şimşek, diğer taraftan bu yıl Müsteşarlığın da katılım bankalarının ortağı bulunacağı bir fon kurulmasını öngördüklerini belirterek, bu sayede 250 milyon liranın üzerinde bir fon oluşturarak girişimcilere alternatif finansman sağlayacaklarını bildirdi.



Türkiye Kalkınma Bankasını da yeniden yapılandırarak öz kaynağa dayalı finansman yapmasına imkan sağlayacaklarına dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsi özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalkınma bankaları teşkil etmişlerdir. Bu kalkınma bankaları kuruldukları dönemdeki misyonlarını tamamlayarak gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine yön verici yeni politikalar ile tekrar yorumlanmışlardır. Bu kapsamda, Türkiye Kalkınma Bankasının da yeniden yapılandırılması zaruri bir hal almıştır. Bu amaçla, bankanın kredi sağlama fonksiyonuna ilave olarak öz kaynağa dayalı finansman da sağlaması amacıyla bir fon teşkil etmesi tasarlanmaktadır. Bu fon ile ülkemizin orta gelir tuzağına girmemesine yönelik politikaları destekleyecek girişim sermayesi sağlanacaktır. Ayrıca, bölgesel yatırımlar ve çekirdek aşama finansmanı da sağlanacaktır. Yaklaşık 1 milyar lira olması planlanan fon ile oldukça etkili bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum."



BES STANDART FONLARI DA YATIRIM YAPACAK



Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) standart fonlarının da asgari yüzde 1 oranında girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmasını zorunlu hale getirdiklerini belirten Şimşek, sektör tarafından da son derece olumlu karşılanan bu devrim niteliğindeki değişiklikle girişimcilik eko sisteminin faaliyetlerinin yüksek bir ivmeyle artmasını beklediklerini söyledi.



Şimşek, "Tüm bu projeler ile 2017 yılında girişimcilerimiz için 2,5-3 milyar lira tutarında yeni finansman kaynağı yaratacağız." dedi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, söz konusu rakamın Türkiye'deki girişimcilerinin finansman sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracağı gibi gençleri de girişimciliğe teşvik edecek önemli bir etken olacağını sözlerine ekledi.