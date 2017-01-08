08 Ocak 2017 Pazar10 R.Ahir 1438
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Faturayı yüzde 30 düşürecek yöntem

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Faturayı yüzde 30 düşürecek yöntem
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Faturayı yüzde 30 düşürecek yöntem Faturayı yüzde 30 düşürecek yöntem Faturayı yüzde 30 düşürecek yöntem

 

 

 

Ülkede tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 40'ının konutlarda kullanılıyor. Bunun da yüzde 85'inin ısıtma ve soğutma harcamalarına gidiyor.

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, konutlarda yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayacak öneriler sundu. Hepbaşlı, "Binanın mantolanması ve duvarların izolasyonu yapılmalı. Pencerelerin çift camlı olması ve yalıtım yapılması gerekir." sözlerini kullandı.

Bina yapısının da büyük önem taşıdığını söyleyen Hepbaşlı, "Isı merkezlerinin bodrum yerine çatıda kurulması ile binalar hem daha tasarruflu, daha çevreci ve daha emniyetli olacaktır." dedi.

BUNU SAKIN YAPMAYIN

Faturanın daha az gelmesi için kombiyi sürekli açıp kapamanın yanlış bir yöntem olduğunu belirten Hepbaşlı, "Evlerde ısı kazanlarını düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomik. Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli, her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalı" diye konuştu.

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